Un peu plus de technologie pour la Toyota Crown en 2025

La Toyota Crown 2025 se distingue davantage cette année avec de nouvelles fonctionnalités d’assistances à la conduite et des innovations technologiques. Il est à mentionner que ces améliorations s’accompagnent d’une légère hausse de prix.

Toyota Crown Limited 2025 — quoi de neuf ?

Pour l’année-modèle 2025, la Toyota Crown Limited profite d’équipements supplémentaires destinés à améliorer la sécurité et le confort. Parmi les nouveautés, on retrouve l’alerte de circulation transversale à l’avant, l’assistance au changement de voie, ainsi qu’une caméra de surveillance pour l’attention du conducteur. Une clé numérique fait également son apparition, accompagnée d’un moniteur offrant une vue panoramique. L’assistance dans les embouteillages s’ajoute au régulateur de vitesse adaptatif, ce qui autorise une conduite mains libres à basse vitesse dans les situations de départ/arrêts dans les bouchons de circulation.

De plus, un nouvel intérieur adoptant une couleur nommée Marron équestre vient rejoindre les autres options, soit Macadamia et Noir.

La variante Crown Platinum 2025 profite également de nouvelles fonctionnalités, la grande nouveauté étant l’ajout de roues arrière directionnelles, qui améliorent la maniabilité en ville et renforcent la stabilité sur l’autoroute.

L’affichage tête-haute avec navigation est également intégré, tout comme un volant inclinable et télescopique à commande assistée avec fonction de mémorisation. Enfin, le coffre propose désormais un capteur, activé par le pied, pour une ouverture mains libres plus pratique.

Toyota Crown Limited 2024/25 | Photo : Toyota

Motorisation de la Toyota Crown 2025 : deux versions toujours hybrides

Les deux versions, Crown Limited et Crown Platinum, sont toujours équipées de groupes motopropulseurs hybrides. La variante Crown Limited dispose d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres associé à deux moteurs électriques, pour une puissance de 236 chevaux et une consommation de seulement 5,7 litres/100 km en mode combiné. Et cela avec la transmission intégrale.

La déclinaison Crown Platinum est propulsée par le système Hybrid Max ayant pour base un 4-cylindres turbo de 2,4 litres. Ce système plus puissant délivre 340 chevaux et un couple impressionnant de 400 lb-pi, avec une consommation moyenne de 7,8 litres/100 km.

Toyota Crown 2024/25, intérieur | Photo : Toyota

Les prix canadiens de la Toyota Crown Limited 2025

Ces améliorations apportées à la Toyota Crown 2025 s’accompagnent d’une légère hausse de prix. La version Limited débute désormais à 54 387 $ (plutôt que 51 990 $), tandis que la livrée Platinum commence à 63 820 $ (contre 61 690 $ auparavant).

Les deux versions sont déjà chez les concessionnaires Toyota.

Toyota Crown Platinum 2024/25, trois quarts arrière | Photo : Toyota