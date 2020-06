Toyota procède au rappel de quelque 752 000 Prius à travers le monde, car le moteur peut perdre de la puissance et caler. Du nombre, 11 576 exemplaires sont en circulation au Canada.

Quant aux modèles visés, on parle de certaines Prius de 2013 à 2015, ainsi que des Prius V de 2014 à 2017.

Toyota a affirmé via un communiqué que les modèles sont conçus pour basculer dans un mode de sécurité si le système hybride présente des défauts. Sauf que dans certains rares cas, ils peuvent ne pas passer en mode sécurité et les moteurs peuvent perdre de la puissance et caler. Toyota affirme que la direction et le freinage assistés resteraient en fonction le cas échéant, mais à vitesse élevée, le calage du moteur pourrait augmenter le risque de collision.

Les concessionnaires mettront à jour le logiciel hybride, et ce, sans frais pour les propriétaires. Toute personne ayant eu une panne d’onduleur (un dispositif électrique destiné à convertir un courant continu en un courant alternatif à tension plus élevée) en raison des défauts du système en recevra un nouveau, affirme Toyota.

