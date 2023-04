• Toyota veut produire 1,5 million de véhicules électriques sur une base annuelle à compter de 2026.

• Pour y arriver, elle compte introduire dix nouveaux modèles d’ici cette même échéance.

• L’entreprise prévoit entre autres un nouveau VUS à trois rangées, construit aux États-Unis et livrable dès 2025.

Toyota, ce n’est pas une surprise, est en retard dans ce qu’on pourrait appeler la course à l’électrification. Pour son ancien président, Akio Toyoda, ce n’était tout simplement pas LA priorité. Or, le changement de garde à la tête de l’entreprise s’est accompagné d’un changement de philosophie. Le nouveau grand patron, Koji Sato, qui a pris les commandes le 1er avril dernier, est responsable du virage.

La compagnie est plus que jamais engagée à en faire plus en matière d’électrification et elle intensifie ses efforts à ce chapitre.

Lors d’une présentation qui s’est déroulée plus tôt aujourd’hui au Japon, Hiroki Nakajima, le directeur de la technologie chez Toyota, a déclaré que l’entreprise visait une production annuelle de 1,5 million de véhicules électriques d’ici à 2026.

Il s’agit d’une hausse importante par rapport à l’objectif d’un million d’ici 2030 qui avait été annoncé par la compagnie en 2017.

Pour vous donner une idée, Tesla, qui domine toujours le marché du véhicule électrique, a produit 1,37 million d’unités en 2022.

Toyota bZ4X 2023 - Écusson Photo : Toyota

Pour atteindre ses objectifs, Toyota devra proposer plus de véhicules. Hiroki Nakajima a précisé que la compagnie allait lancer 10 nouveaux modèles d’ici 2026, tant du côté de Toyota que de Lexus. Par la suite, le géant japonais prévoit introduire une nouvelle génération de batterie qui devrait multiplier par deux l’autonomie en comparaison avec les modèles actuels.

Toyota prévoit également créer une nouvelle division spécialisée dans les batteries, a déclaré Hiroki Nakajima.

Le constructeur continue également de croire en d’autres technologies, comme l’hydrogène. Sa quête de réduction de carbone inclut l’ajout de véhicules fonctionnant à l’aide de cette solution.

On sent donc un changement de cap. Il faudrait surtout parler d’une accélération des plans, car il faut quand même souligner qu’Akio Toyoda avait déclaré en 2021 que son entreprise lancerait 30 véhicules électriques d’ici à 2030, dont plusieurs porteraient le logo de Lexus. Il avait également annoncé que les véhicules « zéro émission » représenteraient 100 % des ventes de Lexus aux États-Unis, en Europe et en Chine d’ici 2030, et dans le reste du monde d’ici 2035.

Parmi les autres annonces faites aujourd’hui, Toyota a confirmé la production d’un VUS électrique à trois rangées aux États-Unis à partir de 2025. La compagnie n’a pas parlé du site de production, mais a indiqué que le modèle utiliserait des batteries provenant d’une usine située à Liberty, en Caroline du Nord.