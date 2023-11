Toyota a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de huit milliards dans son usine de batteries qui est en cours de construction en Caroline du Nord. Cela va se traduira par la création de 3000 nouveaux emplois.

Le géant japonais a déclaré que son investissement total dans l'usine du comté de Randolph atteindrait désormais 13,9 milliards. Le nombre total d'emplois qui devraient être créés s'élève à 5000. L'entreprise a indiqué qu'elle ajoutait huit lignes de production de batteries, faisant passer le total de deux à dix.

Il s’agit du quatrième investissement de la compagnie dans le projet, et de loin son plus important.

« Au cours des dernières années, nous avons noué des relations, notamment lors de mon dernier voyage à Tokyo, et notre partenariat avec Toyota est devenu plus solide que jamais, ce qui nous a permis de faire cette annonce historique, « a déclaré le gouverneur Roy Cooper. « La transition de la Caroline du Nord vers une économie basée sur les énergies propres crée des emplois mieux rémunérés qui soutiendront nos familles et nos communautés pour les décennies à venir. »

La nouvelle usine de batteries de Toyota en Caroline du Nord, en construction Photo : Toyota

En décembre 2021, Toyota annonçait pour la première fois son intention de construire une grosse usine de batteries en Caroline du Nord sur un site impressionnant de 1800 acres situé à environ 20 miles au sud-est de Greensboro, près de la ville de Liberty. La promesse initiale était de créer 1750 emplois et d'investir 1,29 milliard sur le site.

Sean Suggs, président de l’usine Toyota North Carolina, a déclaré que cette annonce « renforce l'engagement de Toyota en faveur de l'électrification et de la réduction des émissions de carbone », tout en tenant sa promesse d'apporter une croissance économique à la Caroline du Nord. Toyota s'est engagée à utiliser 100 % d'énergie renouvelable pour produire des batteries dans son usine de Caroline du Nord.

Le plan va fabriquer trois types de batteries lithium-ion pour des véhicules hybrides, rechargeables et tout électriques. Elle sera l'épicentre de la production de batteries lithium-ion de Toyota en Amérique du Nord et sera un fournisseur clé de l'usine du Kentucky chargée de construire ses premiers véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Elle devrait être opérationnelle en 2025.