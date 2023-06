Toyota ajoute 2,1 milliards à son investissement pour une usine de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord. Cette usine va entre autres fournir le complexe de Georgetown, au Kentucky, qui sera le premier à assembler un modèle électrique en Amérique du Nord pour Toyota.

Toyota arrive peut-être en retard dans la course à l’électrification, mais le récent changement de cap à la haute direction de l’entreprise commence à se faire sentir. La firme est en mode rattrapage et la plus récente nouvelle annoncée hier en fournit une belle preuve.

Toyota va investir 2,1 milliards (américains) additionnels dans l’usine de batteries qui est en cours de construction près de Greensboro, en Caroline du Nord. L'engagement total de Toyota dans l'usine s'élève désormais à 5,9 milliards de dollars.

L’usine va fournir des batteries à l’énorme complexe Toyota de Georgetown, au Kentucky. Ce dernier va assurer l’assemblage du premier véhicule électrique de Toyota qui sera construit aux États-Unis, un nouveau VUS à trois rangées de sièges.

Notez que pour le moment, les plans ne créeront pas de nouveaux emplois immédiats dans les usines du Kentucky ou de Caroline du Nord.

Susan Elkington , présidente de Toyota Kentucky Photo : Toyota

Toutefois, Toyota prévoit d’employer 2100 personnes dans l’usine de batteries qui va commencer à produire en 2025. L’investissement va permettre de préparer l’infrastructure pour l’expansion. Tout cela afin de permettre à la compagnie d’atteindre son objectif de vendre 1,8 million de véhicules électriques ou hybrides aux États-Unis d’ici à 2030.

Toyota a commencé la construction de l’usine en 2021.

Le complexe du Kentucky, d’une superficie de neuf millions de pieds carrés, emploie actuellement 9500 personnes. À cet endroit sont fabriqués la berline Camry, le RAV4 hybride, plusieurs moteurs et d’autres composants. L’entreprise affirme que les emplois seront transférés vers le nouveau véhicule électrique lorsque la production commencera en 2025.

L’usine de batteries de Caroline du Nord va pour sa part profiter de six chaînes de production de batteries ; quatre pour les véhicules hybrides et deux pour les batteries de modèles entièrement électriques. Le site près de Greensboro est relativement près de nombreuses usines américaines d’assemblage de Toyota situées dans le Missouri, le Kentucky, l’Indiana, l’Alabama et le Texas, ce qui est idéal pour la réduction des coûts reliés au transport.

Pour le moment, Toyota ne propose qu’un seul véhicule tout électrique, le VUS bZ4X. On peut donc s’attendre à voir de nouveaux modèles arriver en grand nombre au cours des prochaines années.