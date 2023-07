• Toyota rappelle environ 1400 unités de ses Tundra et Sequoia 2023.

Toyota y va d’un rappel pour deux de ses modèles en raison d’un problème inusité, soit le risque de voir la roue de secours se détacher du véhicule. L’ennui se situe au niveau de l’assemblage du support de ladite roue de secours.

Ainsi, Toyota rappelle quelque 1400 véhicules Tundra et Sequoia 2023. La compagnie indique que les maillons de la chaîne en acier utilisée pour fixer la roue de secours sous le véhicule « peuvent avoir été mal soudés ». Si tel est le cas, elle affirme que les maillons peuvent se rompre à tout moment. Si cela se produit, la roue de secours pourrait se détacher du véhicule et devenir un danger pour les autres usagers de la route et les piétons se trouvant à proximité du véhicule.

Toyota Tundra Pro 2023 Photo : Toyota

Pour régler le problème, Toyota indique que les modèles rappelés verront l’assemblage du support de la roue de secours être remplacé par un nouveau. Le tout sera bien sûr effectué sans frais. Les lettres de notification aux propriétaires seront envoyées au début du mois de septembre.

Au Canada, 94 unités sont touchées. La bonne nouvelle, c’est que la plupart n’ont pas encore été livrées, nous confirme la division canadienne de l’entreprise.