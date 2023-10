Impossible de ne pas l’apercevoir au Salon de Tokyo cette semaine : Toyota est en mode rattrapage en ce qui concerne les véhicules électriques. Certainement, le géant japonais a les moyens pour se battre dans ce secteur grandissant, alors que l’univers de l’automobile basculent presque à l’envers.

Mais l’histoire nous montre que même les géants peuvent être renversé en période de tumulte, s’ils tardent à réagir. Si Kodak, IBM et Nokia ont autrefois raté leurs virages technologiques malgré leurs positions de pionniers, Toyota ne souhaite certainement pas emprunter le même chemin dans le secteur des véhicules électriques.

Avant son départ à la tête de Toyota, Akia Toyoda, un sceptique avoué de la motorisation tout électrique, a préférée continuer à prioriser les technologies hybrides.

C’est chose du passé maintenant, mais il est clair que Toyota accuse un certain retard par rapport à ses concurrents. Alors que des manufacturiers - Tesla, BMW et Volkswagen, par exemple - ont su se placer en tête de peloton dans le domaine, Toyota est loin derrière.

En effet, l'année passée, le nombre de véhicules électriques vendus par Toyota ne dépassait pas 25 000 unités à travers le monde, un chiffre insignifiant pour un constructeur de cette envergure.

Cependant, le vent pourrait tourner pour le constructeur nippon qui prévoit de porter cette production à 150 000 véhicules dès cette année.

Le concept Toyota EPU Photo : Toyota

Les concepts s’enchaînent

Pour le moment, le bZ4X lutte seul comme modèle tout-électrique de la marque. Mais trois nouveaux concepts (ainsi que le prototype Land Cruiser Se) ont été présenté à Tokyo cette semaine, qui devraient tous aboutir par des modèles de production.

Si la FT-Se était le plus flamboyant des modèles présentés, celui qui fait le plus jaser depuis, c’est le EPU, un camion compact électrique qui pourrait faire compétition féroce au Maverick de Ford – mais avec la différence cruciale d’être entièrement électrique.

Étonnamment, Toyota ne confirme pas que ce modèle sera commercialisé, encore moins qu’il le sera en Amérique du Nord. On verra bien, mais de notre point de vue, si le manufacturier veut se hisser parmi les meneurs du domaine électrique, il pourrait faire pire que d’introduire une camionnette compact électrique. Un segment qui est pour le moment vide.

Concept Toyota Land Cruiser Se Photo : Toyota

Il y a des batteries, et il y a des batteries

L'une autre des stratégies de Toyota pour reprendre le dessus dans cette course effrénée à l'électrification réside dans l'innovation technologique. D’abord, on met beaucoup d’effort actuellement dans le développement de la technologie des batteries à l’état solide. Cette technologie, encore au stade expérimental, pourrait radicalement transformer le secteur. Elle permettrait de réduire considérablement le coût, le poids et la taille des batteries, tout en offrant une autonomie de plus de 1 000 km et un temps de recharge réduit à dix minutes.

Si Toyota parvient à maîtriser cette technologie avant ses concurrents, cela pourrait constituer un avantage compétitif majeur.

La stratégie de communication de Toyota montre d’ailleurs son ambition et sa détermination. Depuis six mois, l'entreprise n'a cessé de communiquer sur ses avancées, promettant à chaque fois d’être plus près de la commercialisation de cette technologie révolutionnaire. Si les annonces de juin et juillet étaient optimistes, la société a de nouveau confirmé en septembre son intention de lancer des batteries à l’état solide dès 2027.

En parallèle, Toyota envisage des collaborations avec d'autres acteurs du marché, notamment Suzuki, pour accélérer son développement. Car le temps passe, et Toyota n’est pas seul dans ce domaine - d’autres fabricants travaillent également sur les technologies de batteries à l’état solide.