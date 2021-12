L'annonce faite aujourd'hui par Toyota/Lexus concernant son plan d'électrification comprend l'engagement du géant automobile à investir 70 milliards de dollars pour électrifier sa gamme. Pionnier des véhicules hybrides, le constructeur japonais était un sceptique de l’électrification complète, alors que d'autres constructeurs allaient de l'avant. Aujourd'hui, il se montre plus ouvert à l'électrification et a l'intention de garnir sa gamme de 30 modèles électriques (pour les marques Toyota et Lexus) dans les années à venir.

Lexus mènera le bal

Lexus sera l'un des principaux bénéficiaires de cet investissement. En fait, son plan d'électrification est plus ambitieux que celui de Toyota. Elle vise à vendre uniquement des véhicules électriques sur les marchés cruciaux que sont l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine d'ici 2030, et à être une marque entièrement électrique dans le monde entier d'ici 2035. Ce sont là des objectifs que sa société mère n'est pas tout à fait prête à atteindre.

Photo : Lexus Le future Lexus RZ tout électrique

Toyota dit plutôt s'attendre à ce qu'environ un tiers de ses ventes annuelles totales (environ 3,5 sur 10 millions) soit constitué de VÉ d'ici 2030. Voici l'explication du PDG Akio Toyoda sur la stratégie plus nuancée de l'entreprise, selon Automotive News Europe :

« Nous voulons laisser le choix à tous les gens, et plutôt que de savoir où ou sur quoi nous allons nous concentrer, nous allons attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que nous comprenions où va le marché. » - Akio Toyoda, PDG de Toyota

Rappelons qu'aussi récemment que l’an dernier, M. Toyoda estimait qu'il y avait trop de battage autour des véhicules 100 % électriques. L’évolution de sa pensée témoigne de l'évolution rapide de l'industrie, mais aussi, peut-être, de l'efficacité des réglementations de plus en plus strictes mises en place en Europe et sur d'autres marchés.

Les futurs modèles électriques Toyota et Lexus

Le point de presse d'aujourd'hui de Toyota comprenait un aperçu d'un certain nombre de nouveaux concepts, dont la voiture de sport Toyota Sports EV, le modèle tout-terrain Toyota Cruiser EV inspiré du FJ Cruiser et le Toyota Pickup EV, qui pourrait finir par porter le nom Tacoma sur son hayon.

Lexus, quant à elle, était représentée par de nouvelles images du futur multisegment entièrement électrique RZ et d'une voiture de sport inspirée de la LFA.

Toyota Sports EV

Photo : Toyota Toyota Compact Cruiser EV

Photo : Toyota Toyota Pickup EV