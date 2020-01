Que des véhicules électriques pour Subaru en 2035

Subaru a enfin dévoilé son plan à long terme en matière d’électrification et qu’on trouve ce dernier agressif ou non, il a le mérite d’être clair. D’ici le milieu de la décennie 2030, tous les produits de la marque seront entièrement électriques.

Cette précision survient alors que de nouvelles normes plus sévères en matière d’émissions polluantes ont été annoncées, notamment à travers les pays de l’Union européenne, mais aussi en Chine.

Comme on peut le voir cependant, ça ne se fera pas du jour au lendemain et considérant la taille et les ressources plus restreintes de Subaru, ça ne se fera pas tout seul non plus. En fait, on sait que la firme japonaise est déjà partenaire avec Toyota qui possède 8,7 % de ses parts. Les deux travaillent d’ailleurs au développement de deux véhicules électriques qui doivent voir le jour au milieu de la décennie actuelle. D’autres vont suivre, de toute évidence.

En 2030, Subaru souhaite que 40 % de ses ventes à travers la planète soient l’affaire de véhicules électriques ou hybrides.

Entretemps, l’entreprise injecte beaucoup de sous pour adapter la technologie hybride de Toyota à ses véhicules. La Crosstrek hybride enfichable est d’ailleurs le fruit de ce partenariat. Un autre véhicule fait l’objet de travaux pour qu’une deuxième solution hybride apparaisse. Cependant, on veut rassurer les amateurs de la marque, le but n’est pas de donner naissance à des clones de Toyota.

« Même si nous utilisons la technologie de Toyota, nous voulons proposer au marché des modèles hybrides qui portent la signature Subaru. Il ne s’agit pas seulement de réduire nos émissions de CO2. Nous souhaitons à travers le processus améliorer la sécurité de nos véhicules, de même que la performance de notre système de traction intégral », a déclaré Tetsuo Onuki, le responsable de la technologie chez Subaru, tel que rapporté par le site Autoblog.

Voilà qui est rassurant pour l’avenir. Que les produits passent à l’électricité est une chose, mais ils ne doivent pas perdre leur principale signature, soit la qualité de leur traction intégrale. Leur survie en dépend.