Toyota étudie un problème possible avec le réservoir de carburant du modèle Toyota RAV4 Hybride 2019 qui pourrait empêcher les propriétaires de le remplir complètement lors du ravitaillement. L'entreprise a publié cette semaine une déclaration expliquant le problème :

« Des variations dans la forme du réservoir de carburant peuvent empêcher un remplissage complet, et ce, jusqu'à plusieurs gallons. Cette condition peut avoir un impact sur la distance totale de conduite disponible du véhicule. Comme meilleure pratique, les clients devraient faire le plein avant que ou quand le voyant de bas niveau de carburant s'allume, pour éviter de manquer de carburant. » - Toyota

Selon le magazine Automotive News, plusieurs sources ont confirmé que des propriétaires ont déposé des plaintes concernant l'incapacité de remplir complètement le réservoir de 55 litres ; ces plaintes allèguent qu'on ne peut pas ajouter plus de 42 litres d'essence au réservoir lors du ravitaillement. Évidemment, cela aurait un impact important sur l'autonomie globale du véhicule avec un réservoir supposément « plein » d'essence.

Toyota n'a pas fourni d'explication concrète quant à la cause du problème, mais Automotive News a souligné que l'entreprise a modifié la conception du réservoir de carburant lors du développement de la version hybride du VUS RAV4. On s'attend à ce que le constructeur ait une explication plus précise une fois son enquête terminée.

Nous ne savons pas non plus combien de modèles RAV4 Hybride pourraient être affectés par l'erreur de conception. Le communiqué de presse de Toyota fait mention de « certains » modèles, mais on s’entend que cela laisse une grande marge de manœuvre. Parle-t-on de 1000 unités, de 10 000… ou de plus encore ?

En attendant, il faut se rappeler que le RAV4 Hybride offre quand même une autonomie suffisante même sans le plein d'essence. Avec les 42 litres mentionnés précédemment dans le réservoir appuyés par les moteurs électriques du groupe motopropulseur hybride, l'autonomie du VUS devrait être d'environ 580 km.