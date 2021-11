L'un des modèles les plus populaires au Canada reçoit quelques mises à jour pour l'année-modèle 2022, qui représente la 25e année d’existence du VUS en Amérique du Nord. On voit notamment arriver une nouvelle finition à la gamme du RAV4, sous la forme de la variante SE hybride. Cette nouvelle livrée représente une option plus abordable pour les acheteurs qui trouvent que le XSE hybride est un peu trop cher à leur goût.

Quant aux changements visuels, vous pouvez les trouver à l'extérieur et à l'intérieur du nouveau RAV4. Dans le premier cas, l'édition 2022 présente de nouvelles couleurs de jantes pour les variantes LE hybride, XLE, XLE hybride et Trail, et les jantes ont été redessinées pour les versions XLE hybride, Limited hybride et XSE hybride. Les versions XLE et supérieures reçoivent de nouveaux phares redessinés, tant pour le style que pour l'amélioration des capacités. De nouveaux phares antibrouillard à DEL sont introduits sur les versions Limited, Trail et TRD Off Road.

En ce qui concerne les couleurs extérieures, les versions SE hybride, XSE et TRD Off Road reçoivent une nouvelle option appelée Cavalry Blue, avec un toit noir.

Photo : Toyota Toyota RAV4 2022, profil

Photo : Toyota Toyota RAV4 2022, intérieur

Pour ce qui est de l'habitacle, les révisions comprennent une boîte à gants verrouillable et des lampes intérieures à DEL pour toutes les versions; des interrupteurs intérieurs éclairés pour les versions XLE et supérieures; un siège passager à huit réglages électriques pour la version Limited; et des lumières verticales (vues pour la première fois en 2021 sur le RAV4 Prime) pour la version XSE hybride.

SE hybride

Le nouveau membre de la famille est livré avec une peinture monochrome, des sièges garnis de tissu et un écran tactile de sept pouces relié à six haut-parleurs. Au Canada, la livrée SE hybride offre de série un volant en cuir chauffant, des sièges avant chauffants et des essuie-glaces à détection de pluie avec fonction dégivrante.

Toyota promet plus de détails, notamment concernant les prix du RAV4 2022, à la mi-décembre. Nous nous attendons à ce que le modèle arrive chez les concessionnaires peu de temps après.