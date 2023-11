• Toyota RAV4 2024 : voici les changements, et les prix pour la nouvelle année.

Le Toyota RAV4, un modèle incontournable dans la famille Toyota, bénéficie de quelques mises à jour pour 2024, notamment en ce qui concerne la variante Woodland.

En fait le RAV4 2024 se décline maintenant en 16 versions différentes, dont des modèles hybrides, hybrides rechargeables et à essence. Le prix de départ pour le modèle de base cette année est de 32 950 $, 800 $ de plus qu’en 2023.

Il est à noter qu'un RAV4 entièrement révisé est attendu pour l'année-modèle 2025, et qu'il s'agit donc ici d'une génération du modèle qui arrive en fin de vie. Les changements - et les augmentations de prix - sont donc modestes.

Le nouveau Toyota RAV4 Woodland 2024 Photo : Toyota

Le Toyota RAV4 2024 : quoi de neuf

RAV4 hybride, Édition Woodland améliorée : cette édition spéciale reçoit quelques éléments de style supplémentaires pour 2024, offrant une allure plus robuste et distinctive.

L’offre comprend de nouvelles options de couleur extérieure, dont le Vert kaki pour les modèles RAV4 Trail et RAV4 hybride Woodland, ainsi que la couleur intérieure Mocha pour certaines configurations du RAV4 Trail.

À l’intérieur le système multimédia de Toyota intègre la nouvelle interface utilisateur de la marque.

Les versions du Toyota RAV4 2024

Modèles à essence

Toyota RAV4 LE 2024 (PDSF 32 950 $) - Le modèle d’entrée de gamme offre :

– Des roues en acier de 17 pouces

– Le système multimédia Toyota avec écran de huit pouces

– Un système audio avec six haut-parleurs

– Un écran multifonction de sept pouces

– Le sélecteur multiterrain

– Des sièges avant chauffants

Toyota RAV4 XLE 2024 (PDSF 36 650 $) - Cette version comprend des améliorations telles :

– Des roues en alliage de 17 pouces

– Un toit ouvrant

– Des phares à DEL

– Des essuie-glaces activés par la pluie

– Un hayon assisté

– Des longerons de toit

– Le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir

– Le système multimédia Toyota avec Service Connect, Safety Connect, Remote Connect et un écran de huit pouces

– Un siège du conducteur à réglages assistés

– Le contrôle de la température à deux zones

Toyota RAV4 XLE Premium 2024 (PDSF 38 690 $) - Ici on ajoute :

– Des roues en alliage de 19 pouces

– La sellerie SofTex

– Des phares antibrouillard à DEL

– Un système de mémorisation pour le siège du conducteur

– Un immobilisateur moteur avec alarme antivol

Toyota RAV Trail 2023/24 Photo : D.Boshouwers

Toyota RAV4 Trail 2024 (PDSF 40 350 $) – Il s’agit de la variante XLE, mais adaptée pour le tout-terrain avec :

– Des roues en alliage, édition Trail, de 19 pouces

– Une capacité de remorquage de 3 500 lb

– Le différentiel à modulation dynamique du couple de Toyota avec arbre de transmission arrière à désaccouplement

– Un socle de recharge sans fil pour les téléphones intelligents compatibles

– Une prise de courant CA de 120 V/100 W dans l’espace de chargement

– Des phares antibrouillard à DEL

– Des rails de toit accompagnés de longerons transversaux

– La sellerie SofTex

– Un filet de rétention latéral à l’intérieur de l’espace de chargement

– Un filet pour retenir les bagages dans l’espace de chargement

Toyota RAV4 Limited 2024 (PDSF 44 550 $) - Ce modèle haut de gamme inclut :

– Des roues en alliage de 19 pouces avec design unique

– Des feux de croisement et phares à deux projecteurs à DEL

– Des phares antibrouillard à DEL

– Des rails de toit accompagnés de longerons transversaux

– Le différentiel à modulation dynamique du couple Toyota avec arbre de transmission arrière à désaccouplement

– Le système multimédia Toyota avec Service Connect, Safety Connect, Remote Connect, Drive Connect et un écran de 10,5 pouces

– Un écran multifonction de 12,3 pouces

– Un système audio JBL à 11 haut-parleurs avec technologie Clari-Fi

– Un système de mémorisation pour le siège du conducteur

– Un rétroviseur intérieur à affichage numérique

– Un filet de rétention latéral et un filet pour les bagages à l’espace de chargement

– Des sièges avant chauffants et ventilés à réglages assistés

– Des sièges arrière chauffants

– La sellerie SofTex

– Un socle de recharge sans fil pour les téléphones intelligents compatibles

– Une prise de courant CA de 120 V/1000 W à l’espace de chargement

– Un hayon assisté à capteur activé par le pied pour un déploiement mains libres

– Un moniteur à vue panoramique

– Un sonar de dégagement intelligent avec détection de circulation transversale arrière avec freinage

– Un immobilisateur moteur

Modèles hybrides

Toyota RAV4 Hybride LE 2024 (PDSF 35 750 $) – Au modèle LE, cette variante hybride ajoute le contrôle de la température à deux zones avec bouche de climatisation aux sièges arrière.

Toyota RAV4 Hybride XLE 2024 (PDSF 38 850 $) – Ce modèle reprend la variante XLE et ajoute :

– La fonction Remote Connect au système multimédia Toyota

– Un siège du conducteur à réglages assistés

– Un volant chauffant gainé de cuir

– Des phares à DEL de type projecteur avec garnitures chromées

– Un hayon arrière assisté

– Un toit ouvrant assisté

– Le système Smart Key Toyota avec démarrage à bouton-poussoir

– Des essuie-glaces activés par la pluie

– Un système d’éclairage des commandes intérieures

Toyota RAV4 Hybride XLE Premium 2024 (PDSF 40 890 $) - Cette variante hybride comprend :

– Des roues en alliage de 18 pouces (au lieu de 19 pouces)

– Un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

– Un filet de rétention latéral et un filet pour les bagages à l’espace de chargement

– Un immobilisateur moteur

Toyota RAV4 Woodland 2024, arrière Photo : Toyota

Toyota RAV4 Hybride Woodland 2024 (PDSF 41 730 $) – Cette édition limitée ajoute des caractéristiques de style et de performance hors route améliorées, par exemple des plaques de protection avant et arrière noires, des recouvrements de rétroviseurs noirs, des poignées de portières noires et une garniture de hayon noire. Elle est disponible avec la nouvelle couleur Vert kaki. Basée sur la variante XLE, elle ajoute également :

– Des roues de 18 po TRD Hors route au fini bronze

– Une suspension calibrée TRD

– Des phares antibrouillard à DEL

– Des longerons de toit de style Trail

– Des barres transversales ajoutées aux rails de toit

– Des embouts d’échappement noirs

– Des tapis protecteurs pour toutes saisons

– Un plateau de chargement portant l’emblème Woodland

– Une prise de courant CA de 120 V/100 W à l’espace de chargement et un support multiactivité

Toyota RAV4 Hybride Limited 2024 (PDSF 46 750 $)

Toyota RAV4 SE Hybride 2024 (PDSF 40 650 $) - Cette version plus sportive prend le modèle LE et ajoute des éléments uniques tels :

– Des roues de 18 po peintes en noir

– Des phares de croisement et phares de route de type projecteur à double DEL avec lampes à DEL

– Des pare-chocs et moulures de bas de caisse noir piano

– Des embouts d’échappement noirs

– Des sièges en tissu avec surpiqûres bleues

– Un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

Toyota RAV4 XSE Hybride 2024 (PDSF 43 550 $) - Au SE, ce modèle ajoute :

– Un écran de 10,5 po et un écran multifonction de 12,3 po

– Un système audio JBL à 11 haut-parleurs avec technologie Clari-Fi

– Des lampes à DEL verticales

– Une sellerie en SofTex avec parements en tissu et surpiqûres bleues

– Un toit noir

– Un rétroviseur intérieur à affichage numérique avec système HomeLink intégré

– Une doublure de compartiment de charge

– Un immobilisateur de moteur

Toyota RAV4 Prime 2023/24 Photo : D.Boshouwers

Modèles hybrides branchables (Prime)

Toyota RAV4 Prime SE 2024 (PDSF 50 950 $) – Cette version plus sportive comprend :

– Des roues de 18 pouces peintes en noir

– Des feux de croisement et phares de type projecteur à deux DEL

– Des pare-chocs et moulures de bas de caisse noir piano

– Des embouts d’échappement noirs

– Des sièges en tissu avec surpiqûres bleues

– Un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

– Le système multimédia Toyota avec un écran de huit pouces

– Un écran multifonction de sept pouces

– Le contrôle de la température à deux zones avec buses de climatisation aux sièges arrière

– Des sièges avant chauffants

– Un volant chauffant gainé de cuir

– Un système d’éclairage des commandes intérieures

– Un hayon assisté

– Un toit ouvrant assisté

– Des essuie-glaces activés par la pluie

– Le système Smart Key Toyota avec démarrage à bouton-poussoir

Toyota RAV4 Prime XSE 2024 (PDSF 55 790 $) - Au modèle SE, ce modèle ajoute :

– Des roues en alliage de 19 pouces

– Un écran multimédia de 12,3 pouces

– Des phares antibrouillards à DEL disposés de façon verticale

– Un système de recharge sans fil pour les téléphones intelligents compatibles

– Une sellerie améliorée SofTex/tissu

– Un éclairage d’accueil

– Une alarme antivol et un rétroviseur intérieur à affichage numérique

Toyota RAV4 Prime XSE Technologie 2024 (PDSF 61 180 $) - Le modèle le plus avancé avec des caractéristiques technologiques supplémentaires, ainsi que des fonctionnalités tels :

– Un toit panoramique

– Un écran tactile de 10,5 pouces

– Un bloc d’instruments central avec pourtours noir piano

– Un système audio JBL premium à 11 haut-parleurs avec technologie Clari-Fi

– Le système Smart Key Toyota pour toutes les portières avec démarrage à bouton-poussoir

– La sellerie SofTex

– Un siège de passager avant à réglages assistés

– Un système de mémorisation pour le siège du conducteur

– Des sièges avant chauffants et ventilés

– Un hayon assisté à capteur activé par le pied pour un fonctionnement mains libres

– L’affichage tête-haute

– Un moniteur à vue panoramique

– Un sonar de dégagement intelligent avec détection de circulation transversale arrière avec freinage

– Une prise de courant à haut rendement de 120 V/1500 W

Toutes les versions du Toyota RAV4 sont maintenant en vente chez les concessionnaires Toyota au Canada.