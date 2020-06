Toyota Canada a annoncé les prix relatifs à son modèle GR Supra pour l’année 2021 et elle a du coup officialisé les débuts d’un nouveau modèle d’entrée de gamme pourvu d’un moteur 4-cylindres.

Ce dernier sera offert à partir de 56 390 $. C’est près de 10 000 de moins que le modèle à moteur 6-cylindres, lui qui est offert à 67 990 $, une hausse de près de 3000 $ par rapport à l’année dernière. Ce bond est attribuable à une kyrielle d’améliorations apportées au modèle, notamment en ce qui a trait à la puissance.

Ainsi, la Toyota GR Supra à moteur 6-cylindres de 3 litres propose désormais 382 chevaux alors qu’elle n’en livrait que 335 l’an dernier. Une nouvelle conception des pistons, un collecteur d’échappement à deux branches et quelques autres améliorations ont contribué à pousser la puissance là où elle aurait dû être en premier lieu, c’est-à-dire identique à celle de la Z4 de BMW, la cousine de la Supra. Le temps pour passer de 0 à 97 km/h est passé sous la barre des 4 secondes (3,9 secondes).

Photo : Toyota Toyota Supra 2021, profil

Quant au châssis, il profite d’ajustement visant à réduire le roulis et offrir une meilleure stabilité en virage. Mécaniquement, on a aussi travaillé la suspension adaptative et le système de contrôle de la stabilité du véhicule.

Pour ce qui est de la GR Supra 4-cylindres, son prix la place avantageusement vis-à-vis ses rivales directes, soit la BMW Z4, ainsi que la Porsche Cayman. Le 4-cylindres en question, d’une taille de 2 litres, profite bien sûr d’un turbo et propose une cavalerie de 255 chevaux. Pour la mesure étalon au 0-100 km/h, il faut compter à peine plus de 5 secondes.

Quant à la disponibilité du modèle, nous avons contacté Toyota Canada afin de savoir combien d’exemplaires seraient mis à la disposition du public. On se rappellera que pour sa première année sur le marché, seulement 300 unités avaient eu la permission de franchir nos frontières.

