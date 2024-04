Toyota GR Supra 2023, profil | Photo : Toyota

Toyota a partagé les prix et les détails de sa Supra GR 2023 pour le Canada. Le coupé sport reçoit une nouvelle boîte de vitesses manuelle et des systèmes de tenue de route et de suspension révisés. Ensuite, il y a une nouvelle édition limitée du coupé sport, qui porte un nom qui n’est pas des plus mémorables : GR Supra A91-MT.

Le prix de départ au Canada de la GR Supra est fixé à 57 710 $.

La mécanique

La GR Supra 2023 est une fois de plus proposée avec l'un de deux moteurs. Les modèles GR Supra 3.0 sont équipés d'un 6 cylindres en ligne de 3,0 litres développant 382 chevaux et 367 lb-pi de couple, tandis que le GR Supra 2.0 est équipé d'un 4 cylindres en ligne de 2,0 litres développant 255 chevaux et 295 lb-pi de couple.

Ces deux moteurs sont associés à une toute nouvelle transmission manuelle intelligente (iMT) pour les modèles 3.0L Premium et A91-MT Edition. La boîte de vitesses à 6 rapports est dotée d'un embrayage de grand diamètre avec un ressort à diaphragme renforcé. Il existe une transmission automatique (8 vitesses) en option avec palettes de changement de vitesse, possible avec les deux éditions régulières, et ce, sans coût supplémentaire.

À voir aussi : Toyota en 2023 : tous les modèles et les changements

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Toyota GR Supra 2023, avant | Photo : Toyota

Parmi les autres changements apportés à la GR Supra 2023, citons l'amélioration du freinage et d'autres composants mécaniques, le réajustement des systèmes de contrôle de la traction et une nouvelle fonction Hairpin+, qui permet de faire tourner davantage la roue libre lors de la prise de virages serrés en montée sur une surface offrant une bonne traction. Le mode Piste est de retour, et il a été modifié pour améliorer les dérapages contrôlés. Tous les modèles sont désormais équipés d'un différentiel sport arrière actif de série.

Il y a quelques changements spécifiques à la version GR Supra 3.0, notamment une suspension et des amortisseurs réajustés pour un meilleur équilibre du roulis et un confort général accru, ainsi qu'une modification du logiciel associé à la direction assistée.

Toyota GR Supra 2023, intérieur | Photo : Toyota

Intérieur

Les points notables concernant l'habitacle sont le tableau de bord numérique de 8,8 pouces, les sièges chauffants, la climatisation automatique bizone, le volant gainé de cuir et les garnitures en fibre de carbone.

Les modèles GR Supra 3.0 reçoivent le système de navigation intégré et la suite Toyota Supra Connect, qui comprend l'appel d'urgence automatique, l'information circulation en temps réel, l'assistance routière et la connectivité iPhone. Ces versions sont également équipées de série d'un système audio JBL à 12 haut-parleurs, d'un écran tactile multimédia de 8,8 pouces, d'entrées USB et d'une commande rotative par pavé tactile. Nouveauté de cette année, le modèle à transmission manuelle ajoute des pédales sport rouges, un soufflet de levier de vitesse en cuir et un badge Supra rouge.

L'édition A91-MT

Seulement 50 unités de cette nouvelle variante seront offertes au Canada, alors faites vite si vous en voulez une. Ce modèle reprend la 3.0 Premium (transmission manuelle) et y ajoute un intérieur exclusif en cuir cognac, des jantes forgées uniques de 19 pouces en gris Bronze glacé, un renfort au niveau des tourelles de jambes de force, ainsi qu’un pommeau et un soufflet de levier de vitesse revêtus de cuir Alcantara et une plaque de sérialisation unique. Ce qu'elle n'a pas, c'est un nom facile à retenir...

Voici les versions de la Toyota GR Supra 2023 qui sont disponibles chez les concessionnaires Toyota canadiens dès maintenant, avec les prix :

GR Supra 2.0 - PDSF : 57 710 $

GR Supra 3.0 Premium - PDSF : 68 640 $

GR Supra 3.0 A91-MT Edition - PDSF : 70 270 $

Toyota GR Supra 2023, trois quarts arrière | Photo : Toyota