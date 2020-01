La Toyota Yaris de 257 chevaux que nous n’aurons pas

Toyota a levé le voile sur la version GR de sa Yaris pour 2020

En Amérique du Nord, la Yaris qui nous est proposée est en fait une Mazda2. Ça fait quelques années que c’est le cas avec la version berline et pour 2020, c’est aussi la réalité avec la livrée 5-portes.

Ainsi, la nouvelle génération de Yaris fabriquée par Toyota roule ailleurs sur la planète, mais pas chez nous. On comprend la firme. Tout est une question de coûts. Et avec un segment qui est en perte de vitesse chez nous, on comprend doublement.

Sauf que ça ne nous empêche pas d’avoir un pincement au cœur cette semaine en découvrant la nouvelle version GR de la Yaris, une puce qui est animée par un moteur 3-cylindres turbo de 1,6 litre et 257 chevaux. Oui, 257 chevaux pour un 3-cylindres. Ne cherchez pas ailleurs, c’est un record pour cette cylindrée.

Le nouveau moulin propose en plus 266 livres-pieds de couple et la puissance est distillée aux quatre roues via le travail d’une boîte manuelle à six rapports. Heureusement que la traction intégrale est présente, lorsqu’on y pense, car l’effet de couple aurait été ingérable.

Malgré l’ajout de la traction intégrale et de deux différentiels à glissement limité Torsen, le poids de la voiture n’est que de 1280 kg grâce à l’utilisation de fibre de carbone polymère et d’aluminium. Cela laisse entrevoir des performances plus qu’intéressantes. En fait, le 0-100 km/h est promis en moins de 5,5 secondes ; on est loin des premières Toyota Echo…

Pour gérer cette puissance, en plus des différentiels précités, on retrouve une nouvelle suspension arrière à double bras triangulé, des amortisseurs MacPherson à l’avant, ainsi qu’une voie élargie à l’arrière en comparaison avec la Yaris régulière. Des roues de 18 pouces assurent le contact avec la route. Des modes de conduite sont au menu et ajustent la distribution du couple selon les besoins.

Pour ce qui est des prix, en simulant quelques conversions, on arrive à des factures au-delà de 40 000 $, voire 45 000 $ chez nous.

Malheureusement, donc, on devra se contenter de l’admirer de loin, ou de la conduire grâce au truchement de jeux vidéo.