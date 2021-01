Néanmoins, en faisant le tour de ce que j’ai conduit cette année, j’ai quand même trouvé 10 essais qui ont été marquants. Et attention ; il ne s’agit pas de modèles nécessairement axés sur la performance ou de produits qui sont obligatoirement nouveaux. Seulement des véhicules qui m’ont marqué pour une raison ou pour une autre au cours de la dernière année.

L’année 2020 n’a pas été comme les autres, mais sur la route, dans la cadre de mon métier, elle a quand même ressemblé aux autres, même si depuis mars, les présentations et essais de nouveaux modèles ont été de beaucoup diminués en raison de la pandémie.

Le Kia Seltos a marqué mon année 2020 pour deux raisons. D’abord, il s’agit du dernier modèle que j’ai essayé à l’extérieur du Canada cette année. Sa présentation a eu lieu au Texas à la fin du mois de février. Inutile de vous dire que deux semaines plus tard, il n’était plus question de lancements et de voyages dans notre milieu.

Le Seltos a aussi retenu mon attention pour un autre facteur, toutefois. Avec cette recette qui fait de ce modèle un compromis entre le VUS sous-compact et le VUS compact, Kia a un joueur qui devrait lui rapporter gros au cours des prochaines années. La compagnie estime d’ailleurs qu’il va s’imposer comme le meilleur vendeur de la marque en 2021. Un produit intéressant et bien né.

