Voici le tracteur le plus rapide du monde

Une version modifiée d’un tracteur fabriqué par JCB Machines vient d’établir un nouveau record de vitesse pour le format.

Depuis que l’automobile existe, l’homme travaille toujours à battre des records de vitesse. On dit même que la première course automobile a eu lieu le jour où la deuxième voiture a été construite. Bref, l’homme, la machine et la vitesse, c’est une histoire qui n’est pas sur le point de prendre fin.

Et on ne tente pas d’aller rapidement qu’au volant de bolides exotiques. On a déjà vu Honda repousser les limites de la vitesse avec une… tondeuse. Et maintenant, c’est au tour du fabricant de matériel de construction JCB Machines d’y aller d’un exploit. En effet, ce dernier a mis de côté la construction de rétrocaveuses le temps de concevoir un tracteur plutôt rapide.

En fait, ils ont modifié un modèle JCB Fastrac qui pouvait filer à l’origine à 41 milles à l’heure, soit 66 km/h. Le tracteur turbocompressé est propulsé par un moteur JCB avec un grand refroidisseur de charge rempli de… glace. On retrouve aussi un turbocompresseur électrique en plus du turbocompresseur principal.

Grâce à ces modifications, le tracteur a atteint une vitesse maximale de 135 miles à l’heure, soit 217 km/h. Le record a été établi par le pilote britannique Guy Martin.

Pour le reste, la vidéo qui suit parle d’elle-même.