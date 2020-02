Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a présenté une version rafraîchie de sa fourgonnette Pacifica au Salon de l’auto de Chicago cette semaine. Au menu, quelques changements d’ordre esthétique, de même que l’ajout de la traction intégrale, en option.

Dans ce cas, on parle d’un retour, car la chose a été offerte une dernière fois en 2004. Chrysler affirme qu’elle songeait à ramener cette approche depuis l’arrivée de la Pacifica sur le marché, mais qu’elle attendait pour voir si la demande était pour être suffisante à ce propos.

Devinez !

La bonne nouvelle, c’est que la greffe d’un système de transmission intégrale ne présente aucun inconvénient en ce qui a trait à la configuration intérieure des sièges Stow ‘N Go qui disparaissent dans le plancher. Le réservoir de carburant conserve sa taille et l’échappement a été quelque peu modifié, notamment, pour conserver le tout intact à bord.

La transmission intégrale que la Pacifica va proposer est en mesure d’envoyer toute la puissance aux roues arrière si nécessaire, tandis que l’arbre de transmission peut également être désengagé pour l’économie de carburant. L’ensemble du système est capable de détecter le patinage des roues, l’utilisation des essuie-glaces et la température extérieure, ainsi que les manœuvres du conducteur sur la direction et l’accélérateur. Il s’ajuste donc en conséquence.

Esthétiquement, une mise à jour a également été opérée avec un nouveau faciès mettant de l’avant des phares à DEL. À l’arrière, les feux s’étendent désormais sur la longueur.

À bord, on a aussi droit à quelques améliorations, notamment l’intégration de la nouvelle génération du système Uconnect (Uconnect5) sur un écran tactile de 10,1 pouces. La console centrale propose plus d’espace de rangement et la qualité des matériaux a aussi été revue à la hausse avec certaines moutures.

La Pacifica 2021 va se pointer lors du troisième trimestre de l’année, mais les premières éditions limitées à traction intégrale pourront être réservées dès le deuxième, soit d’avril à juin.