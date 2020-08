Chrysler Pacifica 2020 : 10 choses à savoir

Auto123 décide de quelles 10 choses vous voulez vraiment savoir sur le Chrysler Pacifica 2020.

Dès que la Pacifica fut garée dans mon entrée de garage, j’ai entrepris de faire ce que je n’avais pas fait avec une fourgonnette depuis très longtemps, depuis le temps où j’y entassais femme, enfants et bagages (plus ou moins dans cet ordre) avant de partir en expédition familiale vers une plage du Maine : j’ai jonglé avec les 8 places de ce produit Chrysler pour en déterminer toutes les combinaisons possibles… et récolter au passage au moins 10 choses à savoir !

# 1 Le test des tests

Après tout, la polyvalence d’une minivan est la raison numéro un qui pousse un consommateur à s’intéresser à ce type de véhicule. Pas son moteur, un peu sa consommation, jamais son look. Comment va-t-elle accommoder ma tribu et ses bébelles, voilà LA question.

Alors je me suis attaqué à chacun des sièges comme si c’était un cube Rubik. Pour rendre le défi encore plus intéressant, je me suis interdit de consulter le manuel du propriétaire. Parce que ça ne doit pas prendre un quotient Mensa pour modifier la configuration d’un habitacle. Enfin, c’est ce que j’espérais …