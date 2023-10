• Un accord de principe entre GM et le syndicat Unifor met fin provisoirement au mouvement de grève qui avait débuté à minuit au Canada.

Jusqu’ici, on avait réussi à éviter la grève chez les travailleurs canadiens de l’automobile. Lorsque le syndicat Unifor s’est entendu avec Ford le mois dernier pour établir les bases de négociations avec GM et Stellantis, on espérait pour le mieux.

Cependant, les négociations avec General Motors, le deuxième constructeur avec qui le syndicat a décidé de s’entendre, n’avaient pas abouti et une grève a été déclenchée à minuit hier soir. Celle-ci n'aura pas duré longtemps, puisque GM et Unifor en sont venus à une entente de principe aujourd'hui.

La présidente d’Unifor, Lana Payne, avait déclaré via un communiqué ce matin que GM avait refusé de respecter l’accord type que le syndicat avait négocié avec Ford Canada. « L’entreprise sait que nos membres ne laisseront jamais GM rompre notre accord type, ni aujourd’hui ni jamais », a-t-elle déclaré.

« La compagnie continue de ne pas répondre à nos demandes en matière de pensions, de soutien au revenu des travailleurs retraités et de mesures significatives pour la transition des travailleurs temporaires vers des emplois permanents à temps plein. »

General Motors aurait finalement décidé de s'aligner avec l'accord type que le syndicat a conclu le mois dernier avec Ford.

Lana Payne Photo : Unifor

Le syndicat avait déclaré que ses membres resteraient en grève jusqu’à ce que l’accord type, comme établi dans la convention collective ratifiée avec Ford, soit respecté. Les travailleurs sont sans contrat de travail depuis le 18 septembre.

La grève concernait environ 4280 travailleurs de l’automobile des sections locales 222, 199 et 636 d’Unifor. Elle touchait le complexe d’assemblage d’Oshawa, l’usine de groupes motopropulseurs de St. Catharines et le centre de distribution de pièces de Woodstock, essentiellement.

Les membres de la section locale 88 d’Unifor à l’usine d’assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario, sont régis par une convention collective distincte et avaient poursuivi leurs activités.

La grève est enclenchée contre General Motors au Canada Photo : Unifor

General Motors avait pour sa part déclaré qu’elle s’engageait à continuer à travailler avec Unifor pour parvenir à une entente, même si elle était déçue.

L’entente conclue par Unifor avec Ford le mois dernier prévoit des augmentations de salaire, des améliorations des pensions et des avantages sociaux, ainsi que des mesures spéciales de transition pour les travailleurs de l’usine d’assemblage de Ford à Oakville, en Ontario. Il prévoyait également l’ajout de deux nouveaux jours fériés payés.

Un conflit prolongé aurait eu des perturbations importantes sur la production et les stocks de véhicules de GM, notamment des camionnettes qui sont fabriquées à Oshawa.