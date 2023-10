Unifor choisit GM pour son deuxième blitz de négociations

• Unifor se tourne vers General Motors pour une deuxième ronde de négociations.

Unifor, le syndicat qui représente les travailleurs automobiles canadiens, s’est entendu avec Ford la semaine dernière. L’entente a été ratifiée par les travailleurs lors du dernier week-end. Maintenant, c’est vers General Motors (GM) qu’il se tourne pour son deuxième blitz de négociations.

Maintenant que le modèle d’affaires a été établi par Ford, on a des bases sur lesquelles amorcer les discussions. Tout le monde sait à quoi s’attendre.

La présidente d’Unifor, Lana Payne, a déclaré que le syndicat serait à la table des négociations avec l’entreprise dès aujourd’hui. Elle s’attend à ce que GM « suive le modèle établi chez Ford ».

« Nous disposons actuellement d’un grand pouvoir de négociation avec GM. L’usine d’Oshawa travaille 24 heures sur 24 à la production de camionnettes très lucratives. L’usine de moteurs et de transmissions de St Catharines, tout comme les activités de Ford dans le domaine des groupes motopropulseurs, est un pilier des activités de GM en Amérique du Nord », a-t-elle déclaré dans une mise à jour adressée aux membres.

Des membres d'Unifor à l'usine de GM à Oshawa Photo : Unifor

GM compte sur quelque 3100 travailleurs à son usine d’assemblage d’Oshawa, alors que 1100 bossent à St Catharines, en plus de 80 à son centre de distribution de pièces de Woodstock. Unifor représente également environ 1500 travailleurs à l’usine d’assemblage CAMI de GM à Ingersoll, Ontario, mais ces derniers sont sous un autre contrat de travail.

Jennifer Wright, porte-parole de GM Canada, a déclaré que l’entreprise se réjouissait de la reprise des négociations. « Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires d’Unifor pour construire un avenir compétitif qui reconnaisse également les contributions de nos employés à notre succès commun », a-t-elle déclaré via un courriel.

Lana Payne ne s’attend pas à des négociations faciles, mais elle voulait s’assurer qu’Unifor était « le mieux placé pour faire avancer ce projet ».

Quant à Stellantis, la compagnie sera la troisième et dernière cible une fois qu’une entente sera conclue avec GM. Le syndicat aurait moins d’influence sur ce constructeur en raison des travaux de rénovation à venir de l’usine d’assemblage de Windsor.

« Stellantis doit encore nous fournir de nombreuses informations sur les investissements et le rééquipement à venir de l’usine d’assemblage de Brampton. Et je pense que nous avons besoin de plus de clarté à ce sujet avant d’entamer nos pourparlers ».