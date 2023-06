• Voici une liste des modèles les plus susceptibles de parcourir 400 000 km, selon iseecars.com.

• Les véhicules de marque Toyota et Honda comptent plusieurs modèles parmi les 15 premiers.

• Les camionnettes ultras robustes de Ford et de GM sont bien représentées dans ce palmarès.

Au prix où sont les véhicules de nos jours, il importe plus que jamais de mettre la main sur un qui est durable. L’achat d’un modèle n’est pas un investissement (à moins d’y aller pour une future pièce de collection), mais il y a moyen d’amortir chaque dollar dépensé en optant pour un véhicule qui a plus de chance de durer longtemps.

Très longtemps, idéalement.

Toyota Tundra Photo : Toyota

Ce qui rend la plus récente étude du groupe iSeeCars intéressante, c'est la précision du % qui répertorie les modèles qui ont le plus de chance de se rendre à 250 000 milles, soit environ 400 000 km. Évidemment, la plupart des modèles peuvent se rendre à cette limite s’ils sont bien entretenus, mais certains ont plus de difficultés à le faire, car ils sont simplement moins durables ou moins conçus pour durer.

L’échantillon sur lequel s’est basé iSeeCars porte sur plus de 260 millions de véhicules vendus aux États-Unis entre 2012 et 2022. L’analyse tente de déterminer quels sont les produits les plus susceptibles de survivre à un kilométrage élevé.

Elle nous apprend que certaines compagnies semblent avoir une meilleure recette de durabilité, mais pas pour tous leurs modèles. Comme quoi lorsqu’un constructeur veut mettre sur le marché un produit durable, il est capable de le faire, même si certaines autres propositions de sa gamme ne passent pas l’épreuve du temps.

Ford Super Duty F350 Photo : Ford

Voici donc la liste des modèles les plus durables, qui ont le plus de chance (avec le pourcentage) de franchir la barre des 400 000 km.

1. Ford F-350 Super Duty. 49,1 %



2. Toyota Land Cruiser 47,9 %



3. Toyota Tundra 47,9 %



4. Toyota Sequoia 47,1 %



5. Ford F-250 Super Duty 43,6 %



6. Honda Pilot 42,7 %



7. Toyota Tacoma 41,7 %



8. GMC Sierra 2500 HD 41,3 %



9. Chevrolet Silverado 2500 HD 41,2 %



10. Toyota 4Runner 41,0 %



11. Toyota Avalon 33,1 %



12. Chevrolet Silverado 1500 31,0 %



13. Acura MDX 29,2 %



14. Honda Element 27,8 %



15. Honda CR-V 27,5 %

Toyota Land Cruiser Photo : Toyota

Ce qui frappe, c’est la présence marquée de produits Toyota et Honda. Ces derniers sont attendus avec de tels palmarès, il faut le mentionner, en raison de la fiabilité plus grande de leurs modèles. Ford démontre aussi qu’elle est capable de fabriquer des camionnettes ultras robustes, tout comme General Motors.

Cette liste vaut ce qu’elle vaut. Ce qui est certain, c’est qu’en tant qu’acheteur, j’aurais tendance à m’intéresser à un véhicule usagé qui figure sur cette liste. Une Toyota Avalon avec peu de kilométrage, par exemple, obtenu au rabais, pourrait s’avérer un excellent achat.