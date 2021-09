Vous avez déjà été témoins de cette situation. Vous circulez sur une route alors que la lumière du jour est tombée et vous arrivez derrière un véhicule dont les feux sont éteints.

Jadis, c’était parce que la personne au volant n’avait pas allumé ses « lumières » comme on le disait à l’époque. Mais ce n’est plus le cas depuis longtemps. En fait, le problème vient du fait qu’avec les phares de jour en vigueur à l’avant, le conducteur ne sait pas que ses feux sont éteints, car il profite d’un éclairage devant et son tableau de bord est éclairé.

Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses voix se sont élevées pour que la réglementation soit changée, par exemple en forçant les constructeurs à livrer des véhicules neufs avec des feux automatiques à l’arrière, ou encore des modèles dont le tableau de bord reste éteint si les feux ne sont pas allumés.

De cette façon, le conducteur est automatiquement alerté si ses feux ne sont pas en fonction.

Photo : D.Boshouwers Un Volkswagen ID.4 à la tombée du jour

Voici comment cette problématique est expliquée sur le site de Transports Canada.

« Les véhicules circulant sans phares allumés dans l’obscurité sont des “véhicules fantômes” qui constituent un risque sérieux pour la sécurité routière. Certains conducteurs pensent qu’un tableau de bord éclairé signifie que leurs phares sont allumés, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Il est également important d’utiliser un éclairage approprié par mauvais temps. » - Transports Canada

Et bien cette situation ne pourra plus se produire avec un véhicule neuf vendu au pays. En effet, depuis le 1er septembre 2021, de nouvelles normes relatives à l’éclairage pour aider les conducteurs à bien voir les autres véhicules, et aussi s’assurer d’être bien visibles, sont en vigueur. La norme l’exigeant avait été annoncée le 12 décembre 2018, ce qui avait laissé suffisamment de temps aux constructeurs pour procéder aux ajustements nécessaires.

Ainsi, désormais, chaque véhicule neuf vendu au pays devra offrir une des fonctionnalités suivantes :

- Des feux qui s’allument automatiquement avec les phares de jour.

- Des phares, feux et feux de position latéraux qui s’allument automatiquement lorsque la lumière du jour tombe.

- Un tableau de bord qui demeure éteint pour faire comprendre au conducteur que ses feux sont éteints.

Il est à noter que la norme s’applique aux voitures, camionnettes et VUS, mais aussi aux véhicules à trois roues, aux camions lourds, tout comme aux motocyclettes.

Une excellente nouvelle. Cependant, il faudra encore vivre avec tous ceux qui vont continuer de vivre cette situation avec des modèles vendus avant le 1er septembre de cette année.

Il appartient donc à nous tous d’être conscients de l’éclairage de notre véhicule le soir venu. Il en va de la sécurité de tous, y compris la nôtre.