Une étude réalisée par Transports Canada concernant la sécurité routière arrive à la conclusion que 6,6 millions de « véhicules dangereux » circulent sur nos routes.

Lorsqu’elle parle de « véhicules dangereux », elle cible en fait les véhicules qui ont été rappelés, mais qui ne se sont jamais retrouvés à l’atelier pour subir les réparations nécessaires. Concrètement, c’est un véhicule sur cinq parmi les 33,3 millions qui étaient en circulation en 2019 qui continue de circuler sans avoir été réparé.

On s’entend, certains rappels sont moins sérieux que d’autres, ce qui fait que le chiffre de 6,6 millions est probablement exagéré. Tout de même, certains circulent avec des véhicules qui ne sont pas bien entretenus et qui représentent des dangers pour tous. Dans une majorité des cas concernant les rappels, si les réparations ne sont pas effectuées rapidement, le véhicule devient un danger sur la route, tant pour son propriétaire que pour les autres usagers du réseau.

« Les problèmes de sécurité non résolus affectant les véhicules, les systèmes de retenue pour enfants et personnes handicapées, et les pneus peuvent entraîner des dommages matériels, des blessures, voire des décès », indique l’analyse.

De nouvelles règles ont été proposées par le ministère. Celles-ci forceraient les entreprises qui procèdent à des rappels à publier sur leur site web des informations connexes visant à sensibiliser le public et à faire réparer les modèles rappelés plus rapidement. Elles obligeraient aussi les fabricants à fournir un outil de recherche pour les numéros d’inspection des véhicules sur leur site web afin de fournir des détails sur les rappels.

Car la vérité dans le cas des campagnes de rappels, c’est que ce ne sont pas tous les propriétaires des véhicules touchés qui sont informés. C’est surtout le cas si le modèle est aux mains d’un deuxième, voire d’un troisième propriétaire. À ce moment, le constructeur ne peut plus le joindre.

D’où l’importance des nouvelles que l’on vous transmet concernant les rappels de véhicules. Aussi, lorsque vous êtes au courant d’une campagne, pensez à votre entourage, voir si quelqu’un possède un des véhicules rappelés. C’est en partageant l’information qu’on peut, en bout de piste, peut-être sauver des vies, ou du moins bien des désagréments.