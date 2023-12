• Lexus demeure la marque la plus fiable selon une étude menée par Consumer Reports.

Chaque année, la firme Consumer Reports y va de son palmarès sur les marques les plus fiables et les moins fiables de l’industrie de l’automobile. L’organisme, entièrement indépendant, recueille des données provenant de propriétaires, en plus de mener ses propres tests.

En gros, Consumer Reports interroge ses membres sur les problèmes qu’ils ont rencontrés avec leurs véhicules au cours des 12 derniers mois. Au total, on a reçu des informations sur 330 000 véhicules des années-modèles 2000 à 2023, avec quelques détails sur certains modèles 2024 lancés tôt en 2023.

Consumer Reports publie son palmares des marques les plus fiables en 2023 Photo : AJAC

Vingt éléments sont étudiés, que ce soit des problèmes importants comme des ennuis de moteurs ou de transmission, mais aussi reliés aux batteries, à la recharge dans le cas de véhicules électriques, mais aussi à des problèmes de finition, des pépins technologiques, des bruits du système de freins, etc.

Chaque problème se voit attribuer un niveau de gravité différent. On crée alors une grille de fiabilité en tenant compte des 20 catégories. Cette dernière est combinée aux notes obtenues lors des essais réalisés par le groupe, ainsi qu’aux résultats d’enquêtes de satisfactions menés auprès des propriétaires.

Bref, l’étude est exhaustive. Ses résultats sont toujours intéressants.

Cette année, nous allons vous présenter la liste des marques les plus fiables et les moins fiables, tout en prenant le temps d’identifier le meilleur et le pire modèle pour chacune.

Allons-y donc avec cette liste des marques les plus fiables, avec le pointage récolté sur une possibilité de 100 points.

À voir aussi : Voici les 10 marques les moins fiables, selon Consumer Reports

Lexus RX 500h 2023 Photo : D.Boshouwers

1 — Lexus 79 points

Sans trop de surprise, on retrouve Lexus en tête de liste une fois de plus, la marque étant habituée à ce genre d’accolades.

Le modèle le plus fiable de la firme est le VUS UX avec 83 points, alors que le moins recommandé est le NX avec seulement 49 points. Le pointage de ce dernier est décevant, il faut l’avouer.

Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman

2 — Toyota 76 points

Chez Toyota, la très grande majorité des modèles font très bien, mais quelques-uns font baisser la moyenne.

Le plus recommandable, c’est le 4Runner qui a accumulé 87 points. Ce dernier est produit sous la même forme depuis plus de 10 ans. Ça explique son excellent résultat. À l’inverse, le Tundra, relativement nouveau, n’impressionne pas avec ses 30 points.

Mini Cooper S 2022 Photo : D.Boshouwers

3 — Mini 71 points

Mini a rarement été louangée pour la fiabilité de ses produits, mais elle progresse, comme le prouve le résultat de cette année. La marque offre peu de modèles, ce qui est un couteau à deux tranchants. Lorsque ces derniers font bien, il est possible de grimer rapidement au classement. L’inverse est aussi vrai.

La Cooper récolte 80 points, le Countryman 63.

Acura RDX 2022 Photo : D.Boshouwers

4 — Acura 70 points

Vient ensuite la marque de luxe de Honda, Acura. Son modèle le plus performant est le RDX avec 80 points, alors que celui qui lui fait perdre des rangs est l’Integra avec une note de 47. On voit aussi la tendance se confirmer ; les nouveaux produits sur le marché sont souvent aux prises avec plus de pépins, ce qui est un peu normal.

Honda HR-V2022 Photo : D.Boshouwers

5 — Honda 70 points

Sans stupeur, on retrouve Honda avec le même pointage qu’Acura. En tête, c’est le HR-V qui domine avec une récolte de 85 points. On pourrait s’en étonner, puisque le modèle est quand même nouveau, mais il utilise les organes éprouvés de la Civic. En bas de l’échelle, on retrouve le Passport avec 48 points. Ce n’est pas tout rose chez Honda.

Subaru Crosstrek 2022 Photo : D.Boshouwers

6 — Subaru 69 points

Chez Subaru, on assiste de plus plusieurs années à une sorte de consolidation alors que l’ensemble des produits de la marque se montre plus fiable que la moyenne. Cependant, on a droit à des extrêmes.

La plus belle surprise, c’est le Crosstrek qui obtient une note de 99 points, ce qui frise la perfection. En revanche, la Legacy, qui en est quand même à sa quatrième année sur le marché sous la même forme, ne peut faire mieux que 47 points. Le VUS électrique Solterra a la même note, mais on lui pardonnera le fait qu’il est tout neuf.

Mazda MX-5 2022 Photo : D.Heyman

7 — Mazda 67 points

Mazda, qui a déjà occupé la première place de ce palmarès, se classe 7e cette année. De toutes les compagnies, c’est celle qui montre la plus grande stabilité à travers sa gamme. Son modèle le plus performant est son plus vieux, soit le roadster MX-5, avec 73 points. En revanche, le pire est le CX-5 avec un pointage respectable de 65 points. Il n’y a pas trop de mauvaises surprises chez Mazda.

Porsche Cayenne 2023 Photo : Porsche

8 — Porsche 66 points

Chez Porsche, en raison du volume de vente plus faible, on n’a pas nécessairement une note pour chaque modèle écoulé, ce qui peut fausser la moyenne obtenue par la marque. Ainsi, le Cayenne obtient 67 points au palmarès, le Macan 63.

BMW X5 2022 Photo : BMW

9 — BMW 64 points

Un peu comme chez d’autres marques, BMW fait bien, mais surtout parce qu’elle est tirée vers le haut par certains modèles, nommément les X5 et X3 qui récoltent respectivement 82 et 73 points. Plusieurs autres produits ont de moins bons résultats, dont le X7 avec une maigre récolte de 47 points. Si vous vous intéressez à un modèle BMW, la consultation du palmarès de Consumer Reports est fortement recommandée.

Kia Sportage 2023 Photo : D.Boshouwers

10 — Kia 61 points

Kia ferme la marche en ce qui a trait aux palmarès des 10 marques les plus fiables. Avec un pointage de 61 points, on le devine, tout n’est pas parfait. Un modèle en particulier se démarque, soit le Sportage PHEV avec 83 points. C’est bien et étonnant, car Consumer Reports confirme aussi que c’est le segment des modèles hybrides rechargeables qui fait le moins bien à travers l’industrie. Une bonne note pour Kia.

À l’inverse, le Sorento ferme la marche avec 47 points, juste derrière l’EV6 avec 48.

Demain, on vous présente le palmarès des 10 pires marques en matière de fiabilité, selon Consumer Reports.