• Voici les détails concernant la gamme de modèles Toyota en 2024 au Canada. L’année modèle 2024 s’annonce chargée pour Toyota, surtout en ce qui concerne les camions, avec le Tacoma entièrement repensé. Extrêmement populaire, il va susciter beaucoup d’intérêt. D’autant plus qu’il sera équipé d’un groupe motopropulseur hybride, ce qui est une grande nouvelle en soi. De plus, avec l’arrivée du VUS Grand Highlander, la marque compte désormais 15 véhicules électrifiés différents dans sa gamme, ce qui lui permet de rester au sommet, ou presque, dans ce domaine. LES VOITURES Toyota Corolla

Toyota Corolla 2023-24 Photo : Toyota

Il n’y a pas beaucoup de changements dans le cas de la plus petite berline de Toyota, autre que l’ajout des services connectés aux versions L et LE. La Corolla est offerte en quatre versions : L, LE, SE et XSE, les deux derniers étant livrables avec la transmission intégrale. Tous les modèles, à l’exception de la version L, sont disponibles avec une motorisation hybride. La Corolla est équipée de série d’un 4-cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Fiche technique de la Toyota Corolla 2024 Toyota Corolla Hatchback Il n’y a pas non plus de grands changements pour la Corolla à hayon en 2024. Elle est toujours disponible en quatre versions — SE, SE Plus, SE Améliorée et XSE — et elle est propulsée par un moteur 4-cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 169 chevaux et 151 lb-pi de couple, transmis aux roues avant par une transmission automatique à variation continue (CVT). Fiche technique de la Toyota Corolla Hatchback 2024 Voir : Toyota Corolla Hatchback 2023, essai routier : toujours de bons arguments Voir : La Toyota Corolla 2024 : on commence le bal à 23 500 $ Toyota GR Corolla

Toyota GR Corolla, édition Circuit Photo : Toyota

La version performante de la Corolla est de retour en 2024, toujours avec la traction intégrale de série et un 3-cylindres turbo de 1,6 litre développant 300 chevaux et 273 lb-pi de couple. La version Morizo de l’année dernière, légèrement plus puissante, n’est pas livrable pour 2024, la gamme se composant désormais des versions Core et Circuit. Les changements pour 2024 comprennent des étriers de frein rouges sur la version Core, des jantes de 18 pouces de série et des capteurs de stationnement sur la version Circuit, ainsi que deux nouvelles couleurs : Blue Flame et White, les couleurs Heavy Metal, Black et Red étant supprimées. Fiche technique de la Toyota GR Corolla 2024 Voir : Toyota GR Corolla : la version Circuit sera proposée en 2024 Toyota Prius La Prius hybride ayant été entièrement redessinée pour 2023, il n’y a pas d’autres changements pour 2024. Les versions disponibles sont XLE et Limited, avec la transmission intégrale de série avec les deux. Fiche technique de la Toyota Prius 2024 Voir : Toyota Prius 2024 : prix et détails pour le Canada Toyota Prius Prime

Toyota Prius Prime 2023/24 Photo : D.Boshouwers

Toyota Crown 2023/24 Photo : D.Boshouwers

Il s’agissait d’un tout nouveau modèle pour 2023, donc il n’y a pas de changements pour 2024, autre que la disparition de la variante XLE. Ça laisse les déclinaisons Limited et Platinum dans la gamme pour 2024. Fiche technique de la Toyota Crown 2024 Voir : Toyota Crown 2024 : prix et détails pour le Canada Toyota GR86 La grande nouveauté pour la sportive à propulsion de Toyota pour 2024 est l’édition Trueno, un rappel de la Trueno classique des années 80. Le nouvel ensemble ajoute un capot noir, des décalques noirs sur les flancs, des jantes noires de 18 pouces et des rétroviseurs noirs. Deux couleurs de base sont suggérées : Halo (blanc) et Track Red. L’édition Trueno hérite également d’amortisseurs Sachs et des freins Brembo. À l’intérieur, on trouve des sièges en Ultrasuede avec des accents en cuir rouge et un pommeau de levier de vitesses unique portant le logo Trueno. La puissance du moteur Boxer de 2,4 litres reste inchangée à 228 chevaux et 184 lb-pi de couple. Les amortisseurs Sachs et les freins Brembo sont également proposés avec l’ensemble Performance, et les modèles équipés de la transmission manuelle héritent désormais de l’Active Safety Suite qui offre le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertisseur de sortie de voie et les feux de croisement automatiques. Fiche technique de la Toyota GR86 2024 Toyota GR Supra

Toyota GR Supra 2023/24 Photo : D.Rufiange