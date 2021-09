Des véhicules avec volant optionnel dès 2025 ?

Qu’on le veuille ou non, des véhicules à conduite autonome vont finir par aboutir sur nos routes. Quand ? Chacun semble avoir sa petite idée là-dessus, mais s’il n’en tient qu’à Johann Jungwirth, un ancien dirigeant de Volkswagen et d’Apple, ça va venir plus rapidement que l’on pense.

En fait, ce dernier est très optimiste quant à l’avenir des véhicules à conduite autonome, rapporte le site Automotive News.

Aujourd’hui vice-président de la firme Mobileye, une société détenue par Intel, il prévoit que des taxis sans chauffeur circuleront en Allemagne d’ici l’année prochaine.

Mobileye, qui complète ses systèmes d’aide à la conduite basés sur des caméras avec l’aide de Luminar (fabricant de lidars), a l’autorisation de tester la technologie de niveau 4 en Allemagne, le pays qui est le plus près d’autoriser la commercialisation de la technologie des véhicules sans conducteur.

Photo : Auto Motor Und Sport Johann Jungwirth de Mobileye

Johann Jungwirth s’attend à ce que les parcs de taxis robots obtiennent la capacité de niveau 4, ce qui signifie que les véhicules pourront s’occuper de la conduite, entre 2022 et 2025.

À partir de 2024 et 2025, il croit que le niveau 4 sera proposé comme équipement de série sur des véhicules haut de gamme et que la technologie sera offerte en option à l’intérieur d’autres segments.

« À ce moment-là, une personne pourra décider d’acheter un modèle avec ou sans volant », a-t-il précisé lors d’une conférence sur les voitures intelligentes, conférence organisée par Automobilwoche, une division satellite du groupe Automotive News Europe.

Ça peut paraître très futuriste comme vision, mais avec tous les concepts présentés sans volant récemment, il y a lieu de se questionner. Le dernier en lice est l’Audi Grandsphere. Cette berline de luxe a la capacité de voir son habitacle se transformer en salon, le volant étant alors rangé et le siège du conducteur ayant la capacité de s’incliner jusqu’à un angle de 60 degrés.

Les dirigeants d’Audi ont déclaré qu’ils avaient l’intention de vendre un véhicule compatible avec la technologie de niveau 4 aux consommateurs d’ici 2026.

Reste à voir si ces futurs modèles pourront être, ou seront livrés sans volant.