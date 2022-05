Photo : Mercedes-Benz La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé, trois quarts arrière

Est-ce que le monde est devenu fou ? C’est la question que plusieurs se sont posée en 2018 lorsqu’une Ferrari 250 GTO a été adjugée au prix de 70 millions de dollars américains à un encan du groupe RM Sotheby’s.

On aurait cru que ce record tiendrait au moins 10 ans, voire 20 ans. Oubliez ça, car moins de 5 ans plus tard, un modèle a fracassé cette marque, se vendant un peu plus de deux fois le prix en devise américaine, soit 143 millions de dollars (135 millions d’euros).

De la folie ? Oui et non, car avec seulement deux exemplaires produits, le concept 300 SLR Uhelenhaut est assurément un des modèles les plus rares et les plus convoités de la planète par les collectionneurs.

Photo : Mercedes-Benz La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé, avant

L’un des deux prototypes créés en 1955, le coupé SLR Uhlenhaut, était à la base une voiture de course homologuée pour la route et qui a survécu au retrait de Mercedes de l’univers des courses après la tragédie du Mans en 1955. Son nom rend hommage à Rudolf Uhlenhaut, le concepteur et ingénieur en chef de la SLR qu’il a utilisé comme voiture personnelle. Cette SLR Uhlenhaut faisait partie de la collection privée de voitures conservée par Mercedes-Benz. Le second prototype est toujours entre les mains de la firme et est exposé au musée Mercedes-Benz de Stuttgart, en Allemagne.

Or, le 5 mai dernier, un encan privé s’est tenu sur invitation seulement par la compagnie. Il regroupait des clients et des collectionneurs qui partagent les valeurs d’entreprise de Mercedes-Benz. C’est là que le modèle a été vendu. Au départ, la rumeur du prix en a fait sursauter plusieurs, mais une semaine après les premières informations reçues concernant le prix de vente, Mercedes a confirmé la chose.

La voiture la plus chère du monde devient officiellement le coupé Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut.

Photo : Mercedes-Benz La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé, intérieur

La bonne nouvelle, c’est que la compagnie va utiliser le produit de la vente à bon escient. La firme va lancer le Fonds Mercedes-Benz, un programme mondial de bourses d’études qui soutiendra les étudiants des écoles et des universités engagés sur le front environnemental.

« Avec le Fonds Mercedes-Benz, nous souhaitons encourager une nouvelle génération à suivre les traces innovantes de Rudolf Uhlenhaut et à développer de nouvelles technologies étonnantes, notamment celles qui soutiennent l’objectif crucial de la décarbonisation et de la préservation des ressources. Du même coup, atteindre le prix le plus élevé jamais payé pour un véhicule est extraordinaire et empreint d’humilité : Une Mercedes-Benz est de loin la voiture la plus précieuse au monde. » - Ola Källenius, chef de la direction de Mercedes-Benz

Photo : Mercedes-Benz La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé, portes ouvertes

Photo : Mercedes-Benz La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé, calandre, phares