• La première Chevrolet Corvette hybride a été vendue 1,1 million à un encan du groupe Barrett-Jackson.

• C’est Rick Hendrick, propriétaire de concessions et d’équipes de courses NASCAR, qui a remporté la mise.

• La Chevrolet Corvette E-Ray est la plus rapide de l’histoire du modèle avec un temps de 2,5 secondes pour la limite du 0-97 km/h (0 à 60 milles à l’heure).

La première version hybride de la Chevrolet Corvette s’apprête à débarquer sur le marché. Comme c’est souvent le cas avec un bolide d’exception appelé à devenir un modèle de collection, le premier exemplaire fabriqué a été vendu aux enchères afin d’amasser de l’argent pour une bonne cause.

Dans le cas de cette Corvette, c’est le week-end dernier qu’a été offert le modèle à un événement du groupe Barrett-Jackson. Lorsqu’elle est montée sur les blocs, les acheteurs se sont rapidement manifestés et la mise a franchi le million de dollars. En bout de piste, c’est à un prix de 1,1 million que la Corvette E-Ray a été adjugée.

L’intégralité de la somme récoltée lors de la vente sera versée au groupe DonorsChoose, une organisation à but non lucratif qui fournit des ressources aux enseignants et des fonds aux écoles situées dans des quartiers défavorisés. C’est Rick Hendrick, le célèbre propriétaire d’équipes dans la série de courses NASCAR, qui a remporté l’enchère. L’homme est aussi président-directeur général de son propre réseau de concessionnaires, Hendrick Automotive Group.

La première E-Ray de Chevrolet a été vendue à Rick Hendrick pour 1,1 million Photo : Chevrolet

La Chevrolet Corvette E-Ray est non seulement la première version hybride de l’histoire du modèle, elle est aussi la première à proposer le rouage intégral. Pourvue d’un V8 de 6,2 litres, elle va livrer une puissance combinée de 655 chevaux, soit le fruit du V8 (495 chevaux) et du moteur électrique placé à l’avant (160 chevaux). Une boîte automatique à huit rapports fait le relais avec les roues. Les spécifications indiquent que la voiture réalise le 0-97 km/h en seulement 2,5 secondes.

La production du modèle devrait être lancée en septembre à l’usine General Motors de Bowling Green, au Kentucky.

Via Steve Majoros, le directeur du marketing de Chevrolet, la compagnie avait ceci à déclarer concernant la vente du tout premier E-Ray :

« General Motors et Chevrolet sont fiers de s’associer à DonorsChoose dans sa mission de lutte contre les inégalités dans le financement des écoles en fournissant aux communautés défavorisées les ressources nécessaires à une éducation de qualité. »