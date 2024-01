GM a vendu plus de camionnettes que Ford en 2023

Au début de chaque année, il est toujours intéressant de jeter un coup d’œil aux chiffres de ventes de l’année qui se termine. Ces derniers nous révèlent des tendances et nous réservent parfois des surprises.

Dans l’univers des camionnettes, on est habitué à une chose depuis 50 ans, soit que le Ford F-150 domine la colonne des ventes.

Ce fut le cas encore une fois en 2023. Le F-150 est le modèle le plus vendu aux États-Unis depuis 47 ans, alors qu’au Canada, il a ravi le titre pour une 58e année consécutive.

Ford F-150 Powerboost 2023 Photo : D.Heyman

Camions pleine grandeur

Alors pourquoi mentionne-t-on que General Motors (GM) a vendu plus de camionnettes pleine grandeur que Ford en 2023 ? Parce que lorsqu’on jette un coup d’œil aux ventes combinées des Chevrolet Silverado et GMC Sierra, on réalise que GM a vendu 850 885 camionnettes aux États-Unis, alors que Ford a écoulé 750 789 F-150.

Pour les amateurs de statistiques, mentionnons que Chevrolet a vendu 555 148 Silverado, alors que GMC a livré 295 737 versions de son modèle Sierra.

Dans la catégorie, Ram a occupé le troisième rang avec 444 926 unités vendues. Du côté de Toyota, on se réjouit des 125 185 Tundra écoulés, surtout que ça représente une hausse de 20 % par rapport à 2022.

Et en dernière position, on retrouve le Nissan Titan, qui a déjà tiré sa révérence sur notre marché. Les consommateurs américains ont été seulement 19 189 à en réclamer un en 2023.

Toyota Tacoma Limited 2024 Photo : Toyota

Les intermédiaires

Dans le segment des modèles de taille intermédiaire, c’est Toyota qui s’est imposée avec son Tacoma (234 768), devant les Chevrolet Colorado (71 081), Nissan Frontier (58 135), Jeep Gladiator (55 188), Honda Ridgeline (52 001), Ford Ranger (32 334) et GMC Canyon (22 458).

Les petits

Enfin, du côté des modèles compacts, c’est le Ford Maverick qui une fois de plus bien fait avec 94 058 ventes, contre 36 675 pour le Hyundai Santa Cruz.

Les chiffres le prouvent, les automobilistes nord-américains sont toujours amoureux des camionnettes. Les consommateurs américains ont acheté 2 847 672 camionnettes en 2023 soit 18,4 % des quelque 15,5 millions de véhicules vendus.