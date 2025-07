Les acheteurs canadiens se montrent frileux face aux véhicules zéro émission (VZE), quelques mois après que le programme de rabais d’Ottawa a épuisé son budget. Les ventes de VZE ont totalisé 14 725 unités en avril, un recul de 28,5 % par rapport au même mois en 2024, d’après les données mensuelles de Statistique Canada.

La part de marché des VZE en chute libre

Le taux d’adoption des modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables est tombé à 7,5 % en avril, contre 11,7 % un an plus tôt. On est loin des pics de près de 20 % atteints l’automne dernier.

De leur côté, les ventes d’automobiles, toutes motorisations confondues, se portent plutôt bien, ayant progressé jusqu’à 195 659 unités en avril, contre 175 815 un an auparavant.

Un Ford Mustang Mach-E | Photo : D.Boshouwers

La fin des incitatifs pèse sur le marché

Ottawa a suspendu son programme iZEV à la mi-janvier, lorsque le fonds s’est épuisé en raison d’une demande importante. Le gouvernement a déclaré vouloir le relancer, sans proposer d’échéancier.

Au Québec, le programme Roulez vert a lui-même été suspendu en février et mars en raison de contraintes budgétaires, avant d’offrir jusqu’à 4000 $ de rabais en avril, contre 7 000 $ l’année dernière.

En Colombie-Britannique, l’aide a pris fin le 15 mai. La province a déclaré vouloir « évaluer ses options », sans se fixer de dates ni de politique de remplacement.

Un rebond, tout de même

Malgré le recul d’avril, l’adoption des VZE a pourtant atteint son plus haut niveau depuis la pause du programme iZEV en janvier. Les ventes de VZE représentaient 6,8 % et 6,5 % des ventes totales de véhicules en février et mars, d’après les données de Statistique Canada.