Les ventes de VUS franchissent les 50 % en Europe

• Pour la première fois de l’histoire, les ventes de VUS franchissent la barre des 50 % en Europe.

En Amérique du Nord, on le sait, les consommateurs n’en ont que pour les camionnettes et les VUS. En Europe, la voiture est demeurée plus populaire, mais il ne faudrait pas sous-estimer le pouvoir des véhicules utilitaires.

En effet, ces derniers viennent de franchir une étape importante au cours des six premiers mois de l’année alors qu’ils ont représenté plus d’une vente de véhicules neufs sur deux sur le Vieux Continent. C’est la première fois de l’histoire qu’une telle chose se produit. Concrètement, leur part de marché est passée à 51 %.

En tête, on retrouve le Tesla Model Y, avec 138 152 unités écoulées. La deuxième position est occupée par le Volkswagen T-Roc avec 104 465 ventes. En troisième place, c’est le Toyota Yaris Cross qui se pointe avec 96 849 livraisons.

Des Volkswagen T-Roc Photo : Volkswagen

S’il y a une consolation, c’est qu’on retrouve un modèle électrique en tête, suivi de VUS de très petits formats. Le coût du carburant demeure toujours beaucoup plus élevé en Europe qu’en Amérique du Nord.

Les formats de véhicules qui se vendent le mieux cette année en Europe :

• Les VUS sous-compacts - 1 133 822 exemplaires

• Les VUS compacts - 999 558

• Les voitures sous-compactes - 913 571

Cela prouve au moins que la voiture n’est pas complètement délaissée. La Dacia Sandero, l’Opel Corsa, la Peugeot 208 et la Renault Clio (des voitures) ont toutes été vendues à plus de 100 000 exemplaires.

Il y a cependant un nuage à l’horizon en ce qui a trait aux voitures de petite taille. Un nuage dénommé l’Euro 7. Si ce nouveau standard est appliqué sous sa forme actuelle en 2025, les constructeurs seront inquiets. Volkswagen, entre autres, a prévenu que l’adaptation des moteurs à combustion pour répondre à la législation plus stricte entraînerait des hausses de prix qui rendraient ces véhicules trop chers.

Certains petits modèles pourraient donc disparaître.

Bien sûr, la transition énergétique va venir atténuer l’effet néfaste que les plus gros véhicules ont sur les émissions polluantes à l’utilisation. Cependant, n’oublions pas que plus un véhicule est gros, même s’il est électrique, sa fabrication exige plus de ressources.