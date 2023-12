VinFast Canada s’entend avec le réseau de Flo

Les propriétaires canadiens de véhicules VinFast (actuels ou futurs) vont pouvoir recharger leur modèle plus facilement sur l’une des bornes du réseau Flo, un fabricant canadien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Les clients auront accès à des chargeurs publics de niveau 2, ainsi qu’à des bornes rapides à courant continu. Avec les premiers, le temps requis pour la récupération d’énergie est estimé entre 8 et 12 heures. Avec les deuxièmes, il faut environ une heure pour faire passer le niveau d’environ 10 % à 80 %.

VinFast propose en ce moment le VF 8 sur le marché canadien, alors que le plus gros VF 9 est sur le point de faire ses débuts. On sait que la compagnie a montré deux autres modèles à l’Amérique du Nord, les VF 6 et VF 7.

« Ce partenariat permet non seulement aux utilisateurs canadiens de VinFast d’accéder à un réseau de recharge national, mais il contribue également à accélérer la réalisation de notre objectif à long terme de zéro émission nette », a déclaré Robert Muller, directeur général adjoint des ventes et du marketing de VinFast Canada, via un communiqué.

Les propriétaires canadiens de véhicules pourront lancer leur opération de recharge à partir de l’application VinFast qui propose un accès instantané aux bornes de recharge publiques Flo déployées à travers le pays.

« Nous sommes ravis de voir plus d’options de véhicules électriques pour les conducteurs. Flo continuera à s’associer avec de plus en plus de constructeurs pour s’assurer que leurs clients utilisent pleinement notre réseau pour rester chargés », a déclaré Louis Tremblay, le grand patron de Flo, toujours via un communiqué.