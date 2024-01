Le constructeur vietnamien VinFast a annoncé l’ouverture d’une première concession franchisée aux États-Unis. Depuis un peu plus d’une année, on a vu l’entreprise ouvrir des boutiques au Canada et aux États-Unis, mais là, le nouveau magasin appartient à un groupe indépendant.

Plus précisément, c’est Leith Automotive qui devient le premier détaillant tiers de VinFast à opérer en Amérique du Nord. Il est situé à Cary, en Caroline du Nord, à environ 30 km de l’endroit où sera érigée l’usine d’assemblage que projette le fabricant en Amérique du Nord. Au coût d’environ quatre milliards de dollars américains, sa construction devrait être lancée en 2025, selon VinFast.

Le nouveau concessionnaire franchisé est également le premier point de vente VinFast américain à s'installer en dehors de l'État de Californie.

« Après avoir interagi avec l’équipe de direction de VinFast et essayé leurs véhicules, nous avons été captivés par la marque et savions qu’il s’agissait d’un ajout parfait à notre groupe. » - Danny Williams, directeur de l’exploitation chez Leith Automotive Group, via un communiqué de presse

Leith, qui a ses pénates en Caroline du Nord, compte 37 franchises dans l’État, représentant 24 marques de véhicules neufs. Déjà, la concession compte sur un stock de 60 véhicules. C’est plutôt bien, sachant à quel point les premiers modèles sont arrivés au compte-gouttes sur notre continent au tournant de l’année dernière.

VinFast VF 8 Photo : D.Boshouwers

VinFast offre présentement le VUS VF 8, mais va bientôt ajouter le VF 9, sans compter que les VF 6 et VF 7 sont attendus pour la fin de 2024, si tout va comme prévu.

Suivrait par la suite le VF 3, un petit modèle qui serait proposé beaucoup moins cher. Un prix sous les 20 000 $ US a été avancé, mais il faut être très prudent avec les promesses du genre.

Le défi demeure de taille pour VinFast, car à la fin d’octobre dernier, la compagnie n’avait réussi à faire immatriculer que 218 véhicules chez nos voisins. Au Canada, quelques modèles ont été aperçus, mais ça demeure anecdotique pour le moment. La compagnie mise sur son usine américaine, car une fois que ses produits seront construits là-bas, ils seront admissibles aux rabais du gouvernement américain.

VinFast continue de nourrir de grandes ambitions. En novembre dernier, l’entreprise confiait au site Automotive News qu’elle prévoyait avoir 125 concessionnaires franchisés dans le cadre d’un déploiement initial, puis des centaines d’ici la fin de 2024 à travers les États-Unis.

C’est noble, mais tellement de points d’interrogation subsistent. On va suivre ça de près.