VinFast compte construire des véhicules en Caroline du Nord

Tranquillement, le nom de VinFast commence à s’inviter dans les conversations automobiles. La relative nouvelle firme vietnamienne (fondée en 2017) s’apprête à lancer ses deux premiers modèles sur le marché. D’ailleurs, un événement de presse est prévu au Vietnam au cours des prochaines semaines.

Les deux premiers produits de la compagnie seront les VUS VF 8 et VF 9 et ils seront commercialisés chez nous à partir de 51 250 $ et 69 750 $, respectivement. Et pour éventuellement bien répondre à la demande nord-américaine, VinFast souhaite assembler des véhicules ici. Dans cette optique, la compagnie a annoncé un investissement pouvant atteindre deux milliards (américains) pour la construction d’une usine en Caroline du Nord, plus précisément dans le comté de Chatham qui est situé au centre de l’État, au nord-est de Charlotte.

Cette dernière aurait une capacité de production d’environ 150 000 unités sur une base annuelle.

Photo : VinFast VinFast VF 8

L’implantation de ladite usine en Caroline du Nord, à proximité de plusieurs constructeurs et fournisseurs, devrait permettre de créer des milliers d’emplois locaux. VinFast a expliqué que sa future usine sera divisée en trois sections. Une sera dédiée à la fabrication de véhicules et d’autobus électriques. Une deuxième va préparer des batteries alors que la troisième sera mise à la disposition des fournisseurs.

La construction du plan devrait commencer cette année pour une amorce des activités de production en 2024.

Nous aurons plus d’informations sur les plans de l’entreprise au cours des mois à venir, ainsi que sur les véhicules qu’elle compte proposer, une fois que nous les aurons essayés.

Détails à suivre.