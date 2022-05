La division canadienne du groupe vietnamien VinFast a annoncé le prix de location de ses batteries pour ses modèles VF 8 et VF 9 qui feront leurs débuts avant la fin de l’année au pays. Le programme d'abonnement signifie que les propriétaires paieront un coût mensuel pour la batterie qu'ils choisissent, et en retour VinFast offre le remplacement gratuit des batteries pendant la durée de vie du véhicule (qui s'applique lorsque la capacité de charge tombe en dessous de 70 %).

Deux versions de chaque modèle seront proposées ; Eco et Plus. Il y aura deux options de batterie pour chaque variante, ce qui signifie aussi des autonomies différentes. On parle donc de huit produits différents en considérant les capacités.

Le modèle VF 8 Eco est équipé de deux premières variantes de batterie qui permettent d’atteindre des autonomies de 420 km (batterie 1) et de 471 km (batterie 2), avec une charge complète et selon le cycle européen WLTP, qui est plus généreux. Le modèle VF 8 s’affiche à un prix de départ de 50 850 $ pour la variante 1, 51 250 $ pour la variante 2.

Le modèle VF 8 Plus propose une autonomie de 400 km (variante 1) et de 447 km (variante 2), le tout à des prix de départ de 59 350 $ et de 59 750 $, respectivement pour les variantes 1 et 2.

Le plus gros VUS VF 9 est équipé de deux premières variantes de batterie. Celles-ci permettent une autonomie allant jusqu’à 438 km (batterie 1) et 594 km (batterie 2) sur une charge complète pour la version Eco, et de 423 km et de 580 km pour les variantes 1 et 2, dans l’ordre (version Plus). Avec la variante 1 de la batterie, le modèle VF 9 est proposé à partir de 69 150 $ pour la version Eco et 75 650 $ pour la déclinaison Plus. Avec la variante de batterie 2, les prix de l’utilitaire VF 9 en configurations Eco et Plus commencent à 69 750 $ et 76 250 $, respectivement.

Photo : VinFast VinFast VF 8

Location des batteries

VinFast va proposer aux clients deux plans d’abonnement à la batterie, flexible ou fixe, afin de satisfaire leurs différents besoins. Le plan fixe suggère une autonomie illimitée, tandis que le plan flexible permet aux utilisateurs de parcourir jusqu’à 500 km par mois. Un supplément est exigé à partir du 501e kilomètre.

Les clients qui réservent un VF 8 ou un VF 9 en 2022 et qui souscrivent au plan fixe vont se voir offrir un abonnement permanent pour toute la durée de vie du produit. Cette police sera automatiquement transférée au nouveau propriétaire lors de la vente du véhicule.

VinFast s’engage à fournir une garantie à vie sur la batterie couvrant tous les coûts d’entretien et de réparation et remplacera gratuitement ladite batterie lorsque la capacité de charge chutera sous les 70 %. VinFast sera également responsable du programme de recyclage afin de minimiser les impacts environnementaux.

Maintenant, concernant les coûts de location de la batterie de votre véhicule VinFast. À noter que les prix sont les mêmes pour les deux options de batteries.

Avec un plan fixe, il en coûtera 139 $ par mois pour le modèle VF 8 et 199 $ pour le VF 9. Avec le plan flexible, les coûts fondent à 39 $ et 59 $, respectivement. Cependant, pour chaque kilomètre au-delà de 500, la pénalité est de 0,09 $ du kilomètre avec le VF 8, 0,11 $ avec le VF 9.

Il en revient au client de faire ses calculs pour trouver le plan qui lui convient le mieux.