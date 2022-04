Hanoi, Vietnam – On s’entend que le Vietnam ne se retrouve pas sur la liste de destinations typiques quand il est question d’aller découvrir un produit automobile. Et pourtant, nous y étions récemment, et justement pour découvrir des nouveaux modèles. Et un nouveau fabricant, même…

Car il y aura cet automne un nouveau joueur dans le monde automobile en Amérique du Nord, incluant au Canada. Son nom est Vinfast et nous aurons droit à deux VUS électriques en entrée de jeu.

VF 8

Le premier se nomme le VF 8. Il s’agit d’un modèle à deux rangées avec un format qui se situe entre l’Acura RDX et le Mercedes-Benz GLE. Ce modèle tout électrique vise le marché de luxe, et son prix de départ est fixé au Canada à 51 250 $. Mais attention, il y aura également un coût mensuel (qui n’est pas encore déterminé) pour la location de batteries.

Photo : Vinfast Vinfast VF 9

VF 9

Au printemps 2023, le VUS à trois rangées VF 9 se joindra au VF 8 avec un prix d’entrée de 65 750 $. La pile sera un peu plus grosse tout comme le format.

Qui est Vinfast

La division automobile Vinfast est l’une des 48 filiales de Vingroup. Cette grande société aujourd’hui établie au Vietnam a été fondée en 1993 en Ukraine sous le nom de Technocom. À ses débuts son fondateur, Phạm Nhật Vượng, a fait fortune dans l’alimentaire avec des nouilles instantanées, principalement sous la marque Mivina.

En 2000, la société lance ses activités au Vietnam. C’est seulement en 2017 que la société fonde sa division Vinfast au Vietnam.

Photo : Vinfast L'usine Vinfast au Vietnam

Une usine ultra-moderne construite en 22 mois

Vingroup a la réputation de bouger très vite. Les responsables de l’usine au Vietnam nous ont expliqué lors de notre visite que les décisions se prennent très vite et que la construction se fait rapidement.

La compagnie a fait l’achat de 1280 robots ABB des plus récentes machines de presse Schueler. Le responsable de l’usine au Vietnam, Shaun Calvert, souligne l’excellence de l’approche de Vinfast : « M Vuong ne prend que les meilleurs fournisseurs et ne change rien au produit. Nous avons contacté les meilleurs en tout, l’usine à peinture, les robots, les presses et dans chaque cas, cela s’est fait deux à trois fois plus rapidement que les constructeurs GM ou j’ai travaillé auparavant en Allemagne et en Australie. »

Cette usine qui en est à sa 3e année de production fabrique 207 véhicules par jour sur un seul quart de travail. À terme, la production va passer de 38 à 60 unités à l’heure pour graduellement passer de 250 000 à 950 000 unités par année d’ici la fin de 2023 si la popularité des modèles permet de rencontrer une telle production.

Photo : Vinfast À l'intérieur de l'usine Vinfast au Vietnam

La chaîne d’assemblage est entièrement adaptable et est en mesure de fabriquer sans distinction des modèles à essence ou électriques sur la même chaîne de montage. En ce moment l’usine construit le modèle VF e34 qui est un modèle qui ne viendra pas chez nous et ressemble à une Bolt EUV.

Il y a le VF 8 qui commence et cela sera suivi du VF 9 et d’ici 2025 par les modèles VF 5, VF 6 et VF 7 – tous des modèles entièrement électriques.

Vinfast produit aussi jusqu’à la fin de 2022 des modèles à essence uniquement vendus au Vietnam les modèles Lux qui sont basés sur une Série 5 et X5 de BMW avec moteur 4 cylindres.

À la conquête du monde avec les modèles VF 8 et VF 9

Vinfast a décidé de sortir du Vietnam en annonçant plus tôt cette année un investissement de 2 milliards de dollars pour implanter près de Raleigh, en Caroline du Nord, une usine qui sera en mesure de construire à ses débuts 150 000 véhicules par année. Vinfast va aussi faire une introduction qui pourrait amener 60 milliards de dollars dans les coffres qui pourraient permettre de financer une usine en Allemagne.

Selon les responsables qui vont mettre l’usine sur pied en Caroline du Nord, cette dernière pourrait être beaucoup plus grande que celle située au Vietnam et compter jusqu’à 12 000 employées. On y produirait les voitures et VUS destinés au marché nord-américain.

Photo : B.Charette Le Vinfast VF 8

Une approche sérieuse

Nous avons eu une brève rencontre avec un modèle VF 8 de préproduction sur les terrains de l’usine au Vietnam. Nous aurons droit à un essai complet en mai alors qu’un lancement de presse avec des modèles de production aura lieu à New York.

Notre premier contact de quelques minutes laisse percevoir la même approche rigoureuse que pour la fabrication. Vinfast a fait appel à la maison Pininfarina pour le design du modèle qui est réussi. À l’intérieur on reconnaît l’influence de BMW qui est partenaire de Vinfast pour ses modèles à essence. La présentation est très semblable à celle d’une Série 3 ou cinq dans la disposition des commandes et la présentation générale de l’habitacle.

En ce qui concerne la puissance, le modèle VF 8 viendra en deux versions, Eco et Plus. Les deux modèles offrent 4 roues motrices et le même moteur de 82 kWh. Le modèle Eco offre deux moteurs de 130 kw alors que le Plus vient avec deux moteurs de 150 kw. Cela se traduit par une puissance de 358 à 402 chevaux et un couple de 355 à 468 lb-pi. Le 0-100 km/h se fait entre 5,5 et 5,9 secondes.

C’est la version Eco qui est annoncée avec la meilleure autonomie à 420 km alors que la version plus n’est pas très loin derrière à 400 km. Des chiffres qui sont compétitifs dans le marché actuel. Vinfast aura une plus grosse batterie de 100 kWh dans son modèle VF 9 (87 kWh utilisables).

Photo : Vinfast L'habitacle d'un modèle Vinfast

Environnement Google

À l’instar de Mercedes-Benz ou de Toyota, Vinfast a opté pour un environnement Google dans son VF 8. En disant simplement Hey Vinfast, vous accéder à un grand nombre de commandes vocales qui vous permet de réserver une chambre d’hôtel, d’allumer vos lumières à la maison, de changer de station de radio et même de faire du magasinage en ligne.

Pour ce qui est de l’espace, rien à redire.

Vous avez aussi droit à toute la suite habituelle des aides à la conduite électronique, Apple CarPlay et Android Auto et 11 coussins gonflables. Vinfast et Amazon viennent également d'annoncer qu'Alexa sera intégré dans les modèles VF 8 et VF 9.

Un modèle de préproduction n’est pas représentatif d’un modèle complètement développé. Certaines lacunes comme des commandes et des boutons qui vous restent dans les mains ne sont pas rares. Disons que pour un modèle qui avait encore besoin de raffinement, on voyait déjà que Vinfast prenait son travail au sérieux.

Cela dit, livrer une impression de conduite sur un essai de 6 minutes relève d’une mission impossible, spécialement avec un modèle de préproduction. Ce qu’il est possible d’affirmer c’est que Vinfast est en mesure en ce moment de bouger beaucoup plus vite que la moyenne des constructeurs sans faire main basse sur la qualité. Un atout qui pourrait devenir pratique dans un monde électrique qui bouge déjà très vite.

Photo : Vinfast Vinfast VF 9, de haut

Une première boutique au Québec

Vinfast qui possède des concessions en brique et en mortier au Vietnam va faire chez nous comme Tesla et Polestar avec des boutiques à des endroits névralgiques. Une première boutique dans la région de Montréal va voir le jour plus tard cet automne.

Les produits Vinfast seront couverts par une garantie de 10 ans et 200 000 km sur tout, y compris la batterie. Notons aussi que la batterie sera en location obligatoire pour les trois premières années et le client aura ensuite le choix de racheter la batterie ou continuer la location à partir de la 4e année.