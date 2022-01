Une voiture volante approuvée en Slovaquie

L’homme rêve à la voiture volant depuis le début des années 1900. Quantité de prototypes ont vu le jour au fil des années et on est bien passé près de voir la technologie se concrétiser au milieu du siècle dernier avec le Convair Model 118.

Les efforts se sont accentués ces dernières années et avec les technologies aujourd’hui à la disposition des ingénieurs, on peut le dire, ce n’est qu’une question de temps avant qu’on voit plusieurs modèles sur le marché, mais pour ce qui est de leur circulation libre dans les airs, ça, c’est une autre histoire.

On aura peut-être une première réponse en provenance de la Slovaquie où une voiture capable de se transformer en petit avion a passé avec succès les tests de vol des autorités, selon ce que racontent les concepteurs du bolide.

L’AirCar a reçu un certificat officiel de navigabilité de l’autorité slovaque des transports après avoir subi 70 heures de tests de vol rigoureux, selon Klein Vision, la compagnie à l’origine de ce véhicule volant.

Les vols d’essai, qui comprenaient plus de 200 décollages et atterrissages, étaient compatibles avec les normes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), a indiqué la compagnie via un communiqué de presse émis lundi.

« Les tests comprenaient toute la gamme de manœuvres de vol et de performance et (le véhicule a) démontré une étonnante stabilité statique et dynamique en mode avion », a déclaré la firme.

Un porte-parole de Klein Vision a déclaré au réseau CNN (qui rapporte la nouvelle) qu’une licence de pilote est nécessaire pour opérer le véhicule hybride, et il a ajouté que son entreprise espérait commercialiser l’AirCar d’ici les 12 prochains mois.

Conception

Une équipe de huit spécialistes a passé plus de 100 000 heures à convertir des concepts de design en modèles mathématiques qui ont conduit à la production du prototype.

L’AirCar est propulsée par un moteur BMW de 1,6 litre et fonctionne avec du carburant que l’on peut trouver… à la station-service. Le véhicule peut voler à une altitude maximale de 18 000 pieds.

En juin, la voiture volante a effectué un vol d’essai de 35 minutes entre les aéroports de Nitra et de la capitale slovaque Bratislava. Après l’atterrissage, l’appareil s’est transformé en voiture et s’est rendu au centre de la ville, tout simplement.

Photo : Klein Vision L'AirCar, sur la route

« La certification de l’AirCar ouvre la porte à la production de masse de voitures volantes », a déclaré le pilote d’essai Stefan Klein, inventeur de la voiture et chef de l’équipe de développement.

D’autres véhicules du genre sont en cours de développement, comme le PAL-V Liberty, un gyroplane qui se transforme en véhicule routier. Ce dernier a été conçu par la société néerlandaise PAL-V. Le produit a reçu une base de certification complète de l’AESA et a été homologué par le ministère de l’Environnement. Il ne lui reste qu’à franchir l’étape finale de la « démonstration de conformité », selon ce qu’explique le site web de l’entreprise.

La compagnie américaine Terrafugia a obtenu un certificat de navigabilité de la FAA (Federal Aviation Agency) pour son véhicule Transition.

Bref, on se dirige lentement vers l’apparition de ces modèles sur le marché. Plusieurs les voient comme des solutions de rechange aux hélicoptères ou à d’autres moyens de transport sur courtes distances. On peut penser aux navettes d’aéroports.

Et l’on aura éventuellement droit à des véhicules volants tout électriques, c’est écrit dans le ciel.