Volkswagen enregistre le nom Amarok pour l’Amérique du Nord

Ailleurs dans le monde, Volkswagen commercialise une camionnette qui prend le nom d’Amarok. Depuis que le modèle est sur le marché, quantité de rumeurs ont fait état de sa venue possible Amérique du Nord, mais le projet ne s’est jamais concrétisé.

On dit qu’il n’y a jamais de fumée sans feu, mais dans ce cas précis, le tout semblait alimenté par des souhaits plutôt que par une série de faits. Or, de l’huile vient d’être mise sur le feu, car Volkswagen a déposé le 13 mai dernier une demande d’enregistrement du nom Amarok pour le marché nord-américain. C’est le site CarBuzz qui a repéré la chose.

En Europe, là où le véhicule est commercialisé, il trouve comme rivaux des modèles comme le Ford Ranger et le Toyota Hilux, entre autres.

Si la génération actuelle du véhicule n’est pas proposée chez nous en ce moment, c’est qu’elle n’a pas été développée en tenant compte des normes nord-américaines. Cependant, le modèle de deuxième génération qui est attendu au cours des prochains mois sera un cousin du Ford Ranger. On se souviendra que Volkswagen et Ford avaient annoncé un partenariat en janvier 2019, au Salon automobile de Détroit.

Une homologation du modèle pour notre marché devient alors beaucoup plus possible. Et voilà que le nom est enregistré. Et ce qui est intéressant, c’est qu’esthétiquement, l’Amarok est foncièrement distinct du Ford Ranger, comme en témoignent les croquis publiés préfigurant la prochaine mouture de l’Amarok.

Photo : Volkswagen Autre image du prochain Volkswagen Amarok

Une camionnette Volkswagen en vue, donc ? Avant de nous emballer et de nous avancer avec la confirmation de quoi que ce soit, nous allons jouer de prudence. La haute direction a déjà mentionné que le projet était loin d’être une priorité. En 2020, la firme avait souligné que les chances de voir le concept Atlas Tanoak passer à la production pour rivaliser le Honda Ridgeline étaient minces.

Des informations provenant d’autres sources affirment que l’Amarok ne sera pas vendu en Amérique du Nord, malgré sa structure conforme aux normes d’ici. Cependant, un modèle plus petit comme le concept Tarok demeurerait une possibilité.

Bref, comme vous pouvez le voir, les rumeurs et les hypothèses vont dans tous les sens. La seule garantie, c’est que le nom a été enregistré. Cependant, un tel dépôt ne confirme pas qu’un modèle est en préparation. Le constructeur se donne simplement une option, c’est tout.

Néanmoins, ça demeure intéressant et ça alimente les discussions. Nous allons suivre ce dossier de près.