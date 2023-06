Le Volkswagen Atlas Peak Edition 2024 Photo : Volkswagen

• Volkswagen annonce les prix et détails des Atlas et Atlas Cross Sport 2024.

• Le modèle Atlas débute a 49 995 $ et reçoit une refonte intérieure ainsi qu’un nouveau moteur.

• La nouvelle finition Peak Edition s’ajoute à la gamme.

Volkswagen Canada vient d’annoncer les prix et les détails du Volkswagen Atlas 2024 et de son petit frère l’Atlas Cross Sport 2024. Le VUS Atlas reçoit un habitacle modernisé ainsi qu’une nouvelle motorisation 2,0 litres turbo en remplacement à l’ancien quatre cylindres.

Le nouveau moteur développe 269 chevaux et 273 lb-pi de couple. Il sera sensiblement aussi puissant que l’ancien VR6, aura plus de couples que le moteur sortant et offrira une meilleure consommation d’essence. La transmission automatique à huit vitesses et le système de traction intégrale 4MOTION de Volkswagen sont de série sur toute la gamme de modèles.

Volkswagen Atlas Cross Sport 2024 Photo : Volkswagen

Les nouveaux modèles Atlas et Atlas Cross Sport conservent la même base, mais offrent un intérieur spacieux amélioré pour 2024. Des matériaux haut de gamme, tels que le similicuir, habillent le tableau de bord et la console centrale. Les garnitures des portes s'intègrent également au tableau de bord.

L'éclairage d'ambiance avec 30 options de couleurs et le décor rétroéclairé sur le tableau de bord égaient l’habitacle.

L'intérieur de Volkswagen Atlas 2024 Photo : Volkswagen

Les modèles haut de gamme incluent des sièges en cuir matelassé avec motif en points de diamant, un volant chauffant avec palettes de changement de vitesse, des sièges avant ventilés et un siège passager réglable en hauteur. La climatisation automatique à trois zones est désormais de série.

Voici les détails de la gamme Atlas 2024 :

Atlas Comfortline 2024 (PDSF 49 995 $) - Il comprend des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces, des phares à DEL adaptatifs, un rétroviseur intérieur à gradation automatique, des essuie-glaces à détecteur de pluie et un accès sans clé. Il est doté d'un écran tactile d'infodivertissement de 12 pouces, d'un cockpit numérique Pro de 10,25 pouces, d'un hayon électrique, d'un ensemble de remorquage jusqu'à 5 000 lb et d'une connectivité avancée.

L’ensemble IQ.DRIVE, de série sur toutes les versions, inclut le régulateur de vitesse adaptatif , l’assistance frontale, la surveillance des angles morts, le maintien des voies, la surveillance des manœuvres en marche arrière et la surveillance du conducteur.

Les sièges en similicuir, le chauffage et la ventilation, la climatisation à trois zones et la détection du port de la ceinture de sécurité à l'arrière sont également inclus.

Volkswagen Atlas Peak Edition 2024 Photo : Volkswagen

Atlas Peak Edition 2024 (PDSF 53 995 $) – Cette nouvelle variante comprend des jantes en alliage noir de 18 pouces avec des pneus tout-terrain, un habillage de soubassement argenté, des détails extérieurs occultant et l’écusson Peak Edition. À l'intérieur, il présente des décors et couleurs uniques, des seuils de porte en aluminium, des pare-soleil à la deuxième rangée, un éclairage d'ambiance à 30 couleurs et des embouts de pédales en acier inoxydable. L'option exclusive pour cette version est un toit ouvrant panoramique, disponible au prix de 1 500 $.

Atlas Highline 2024 (PDSF 56 995 $) – Ce modèle inclut des jantes en alliage de 20 pouces, des sièges en cuir, un toit ouvrant panoramique, des rails de toit argentés et un système audio Harman Kardon Premium avec 10 haut-parleurs incluant un subwoofer.

Un système de navigation, un siège conducteur à mémoires, un siège passager avant à 8 réglages électriques, les sièges extérieurs de la deuxième banquette chauffants, des phares à LED dynamiques et un affichage des panneaux de signalisation routière viennent conforter cette finition haut de gamme.

Parmi les options, on compte un ensemble de roues noires de 20 pouces et des fauteuils capitaines à la deuxième rangée moyennant un supplément de 500 $ et 700 $ respectivement.

Atlas Execline R-Line 2024 (PDSF 59 995 $) – À partir du modèle Atlas Highline, cette variante ajoute de série des jantes en alliage de 21 pouces, l’ensemble esthétique R-Line, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, l'aide au stationnement, le système de caméra Area View 360° et l'affichage tête haute (HUD). Les sièges capitaine de la deuxième rangée sont la seule option à 700 $.

Volkswagen Atlas Cross Sport 2024 bleu Photo : Volkswagen

Les modèles Atlas Cross Sport ont les mêmes finitions que l’Atlas, la troisième rangée en moins. L’Atlas Cross Sport Comfortline 2024 a un PDSF de 48 895 $, alors que l’Atlas Cross Sport Highline 2024 se vend à 55 895 $ et la finition Atlas Cross Sport Execline R-Line 2024 à 58 895 $.



L'Atlas 2024 et l'Atlas Cross Sport 2024 arriveront chez les concessionnaires Volkswagen du Canada à partir du troisième trimestre 2023.