Saugerties, New York - Lancé sur le marché nord-américain en 2017 pour l’année 2018, le Volkswagen Atlas profite de sa plus importante mise à niveau à ce jour alors que son créateur lui donne un second souffle pour 2024, jusqu’à ce qu’une nouvelle génération soit proposée, à essence (ce qui est une possibilité bien tangible, nous a-t-on confirmé) ou électrique.

Premier modèle VW vraiment dessiné pour le marché nord-américain, l’Atlas a été essentiel à la profitabilité de l’entreprise en Amérique du Nord. Volkswagen en a vendu 564 000 depuis 2017, dont 62 000 au Canada. Dans sa catégorie, l’Atlas se montre plus populaire que des vedettes comme le Honda Pilot, ainsi que le duo Kia Telluride et Hyundai Palisade. Il demeure à la remorque des Toyota Highlander, Ford Explorer et Jeep Grand Cherokee, par contre.

Volkswagen Atlas 2024 et Volkswagen Atlas Cross Sport 2024 : quoi de neuf ?

Il faut classer les changements sous trois catégories différentes ; ceux d’ordre esthétique, ceux d’ordre mécanique, ainsi que ceux d’ordre structurel. Dans le cas des premiers, on peut aussi scinder ça en deux ; ce qui a été modifié à l’extérieur, puis ce qui a changé à l’intérieur.

Un des changements pour 2024 est invisible, celui qui touche l’architecture du véhicule. La plateforme est la même, mais la structure électrique a été modifiée afin de pouvoir affronter les prochaines années. Et à quoi fait-on référence ? Un exemple bien simple. La nouvelle architecture permet à Volkswagen d’offrir l’affichage tête-haute, ce qui n’était pas faisable avant. Une architecture électrique rend donc possible l’ajout de fonctionnalités, d’éléments de sécurité, etc. Avec un modèle électrique, ça peut toucher les capacités d’autonomie, de recharge, etc.

Le design des Volkswagen Atlas 2024 et Volkswagen Atlas Cross Sport 2024

Le style de l’Atlas (et de son cousin Atlas Cross Sport) ne change pas drastiquement pour la nouvelle année, mais les retouches sont suffisantes pour qu’on puisse facilement distinguer le 2024 du 2023. Nouveaux phares, nouvelle grille plus proéminente, bouclier redessiné, ainsi que l’ajout d’une bande lumineuse à DEL qui relie les blocs optiques avant, une tendance à la mode à travers l’industrie, voilà l’essentiel. Ah oui, le logo Volkswagen scintille également à la tombée du jour.

À l’arrière, les modifications sont moins nombreuses, mais pas moins remarquables avec cette bande lumineuse qui joint les feux. Ça profite davantage à l’Atlas Cross Sport dont le design de la partie arrière en laissait plusieurs pantois. La nouvelle signature est davantage réussie et passe-partout.

L’intérieur des Volkswagen Atlas 2024 et Volkswagen Atlas Cross Sport 2024

Là où se trouvent les plus gros changements, c’est à bord. Volkswagen s’est attaquée à deux éléments ; la qualité et la présentation.

Dans le premier cas, on a simplement drapé certaines surfaces de matériaux plus nobles, plus souples. Le cuir matelassé sur la version haut de gamme est entre autres du plus bel effet.

Ensuite, on a redessiné la planche de bord pour lui donner un aspect plus moderne, mais aussi pour la mettre à niveau, technologiquement parlant. Ainsi, en lieu et place du bloc d’instruments traditionnel et de l’écran multimédia intégré de 6,5 ou 8,0 pouces que l’on trouvait auparavant au centre de la planche de bord, on retrouve maintenant une surface de 10,25 pouces à affichage numérique pour les informations relatives à la conduite, puis une unité de 12 pouces pour le système multimédia.

Les amateurs de boutons seront déçus de constater qu’on a retiré plusieurs d’entre eux au profit d’une présentation plus épurée… et de touches tactiles, notamment à la base de l’écran de la console. Je n’ai pas eu d’ennuis avec leur utilisation lors de ce premier contact, c’est à souligner.

Autres changements, le sélecteur de rapports traditionnel laisse sa place à un petit dispositif à commandes électroniques, ce qui libère l’espace sous la surface de la console centrale pour offrir plus de rangement. Les buses d’aérations ont également été soit redessinées, soit déplacées. Un éclairage d’ambiance proposant 30 couleurs vient aussi ajouter à la présentation.

Bref, il est impossible de confondre l’habitacle d’un modèle 2023 à celui d’un 2024.

Concernant l’équipement, on note de petits ajustements à la dotation, mais rien de majeur.

Le moteur des Volkswagen Atlas 2024 et Volkswagen Atlas Cross Sport 2024

En 2023, les acheteurs pouvaient opter pour deux mécaniques avec l’Atlas ; un 4-cylindres turbo de 2,0 litres ou un V6 de 3,6 litres.

Oubliez ce dernier, il a été forcé à la retraite. Il ne reste donc que le 4-cylindres, mais celui-ci profite d’ajustements importants, dont l’apport d’un nouveau turbo. Ainsi, il voit sa puissance passer de 235 chevaux et 258 lb-ft de couple à 269 chevaux et 273 lb-ft de couple.

À l’usage, Volkswagen garantit un couple 28 % plus généreux à haut régime, ce qui se traduit par des prestations plus convaincantes. On ne parle pas d’un modèle aux prétentions sportives, mais la réactivité est meilleure qu’elle ne l’était avec cette mécanique. Note importante, l’Atlas offre toujours la même capacité de remorquage à 5000 livres.

Une nouvelle version

Une nouvelle variante sera offerte avec l’Atlas pour 2024. La Peak Edition va proposer des éléments axés sur la conduite hors route, mais surtout des trucs esthétiques comme des accents noirs, des appliques de carrosseries (noir ou argent) et des pneus tout-terrain de 18 pouces. Elle va se glisser plus près du début de la gamme que de son sommet.

Les prix des Volkswagen Atlas 2024 et Volkswagen Atlas Cross Sport 2024

Atlas Comfortline 2024 49 995 $

Atlas Peak Edition 2024 53 995 $

Atlas Highline 2024 56 995 $

Atlas Cross Sport Comfortline 2024 48 895 $

Atlas Cross Sport Highline 2024 55 895 $

Atlas Cross Sport R-Line 2024 58 895 $

Conduite des Volkswagen Atlas 2024 et Volkswagen Atlas Cross Sport 2024

Derrière le volant, à l’accélération, j’ai remarqué que la livraison de la puissance n’était pas parfaitement linéaire lorsqu’on enfonçait la pédale à environ 50 %. Avec le pied au fond, c’est probant et à basse vitesse, tout est sans histoire. Dans l’ensemble, du bon travail et un mariage efficace avec la boîte automatique à huit rapports qui équipe le modèle.

Enfin, un petit mot concernant la différence entre les deux déclinaisons, sur la route. C’est minime, mais la douceur et le confort sont plus remarquables à bord de l’Atlas que de la version Cross Sport. Les calibrations du châssis sont les mêmes et rien n’a changé de ce côté pour 2024.

Voici les questions les plus posées concernant le Volkswagen Atlas :

Est-ce que les deux véhicules se comportent de la même façon sur la route ?

Les différences sont minimes entre les deux modèles. Il faut comprendre que l’Atlas est environ 150 livres plus lourds, ce qui donne l’impression que son châssis est calibré différemment. On affirme que non, chez Volkswagen.

Lequel des deux modèles se vend le plus ?

C’est l’Atlas, dans une proportion d’environ 65 %.

Est-ce que la prochaine génération de l’Atlas sera électrique ?

Ce n’est pas impossible, mais on doit répondre à la demande chez Volkswagen. Il est donc fort possible que lorsque son renouvellement sera nécessaire, autour de 2028, qu’on ait toujours droit à un modèle équipé d’un moteur à essence.

Points forts

Ajustements intéressants à la mécanique

Qualité et présentation intérieure à la hausse

Espace intérieur et rangement

Points faibles

Rien de « Volkswagen » dans la conduite

Cross Sport : quel est le réel intérêt pour une version moins pratique ?

Abondance de touches tactiles

