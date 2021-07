Vous ne le sauriez pas en regardant la gamme nord-américaine de Volkswagen, mais le constructeur allemand produit des versions de performance de certains de ses SUV. Des modèles T-Roc et Tiguan portant la marque R sont disponibles en Europe, mais aucun n'a traversé l'océan.

Ce qui veut dire qu’il faut prendre ce nouveau concept que la compagnie vient de dévoiler pour ce qu'il est et rien de plus. Ce multisegment à performance que Volkswagen appelle l'Atlas Cross Sport GT Concept est en fait un Atlas Cross Sport qui reçoit un traitement de choc R.

Un rapide coup d'œil à la posture et aux modifications visuelles est suffisamment convaincant pour que VW puisse réussir à le réaliser avec un effort d'usine complet. Scott Keough, PDG de VW of America, a fait sa part pour enflammer les passions - ou du moins les espoirs - des amateurs de performances VW :

« Le lancement des toutes nouvelles Golf GTI et Golf R nous a fait réfléchir à la manière d'injecter un peu de cette magie VW dans nos SUV. Ce concept est la preuve qu'il est possible de construire des VUS qui pourraient plaire à notre base d'amateurs de performances. » - Scott Keough, PDG, VW of America

Photo : Volkswagen Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept, roue

Possible ne signifie pas que cela se produira, soyons clair, mais nous pouvons tout de même nous émerveiller devant ce prototype, concue avec l'apport de Jamie Orr et qui possède une version modifiée du moteur turbo 4 cylindres de 2,0 litres de la Golf R. Ici, il reçoit un nouveau turbocompresseur, ainsi qu’un radiateur différent pour un meilleur refroidissement, et ivre une puissance de 300 chevaux avec une transmission DSG à 7 rapports et un système de traction intégrale.

Le prototype est également doté d'une suspension abaissée et repose sur des roues ABT Sport HR Aerowheels de 22 pouces (équipées de pneus Yokohama Advan Sport), qui sont accompagnés de freins avant Tarox surdimensionnés à 8 pistons.

Photo : Volkswagen Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept, profil

Au cas où vous vous poseriez la question, la couleur distinctive du modèle s'appelle Kingfisher Blue (bleu martin-pêcheur), qui est disponibles en option sur certains modèles VW en Europe. Des écussons GT sont disséminés ici et là.

L'intérieur a également été modifié, en commençant par une configuration à quatre places, tous les sièges étant des baquets Recaro renforcés. La console centrale arrière est unique, et l'on retrouve le bleu distinctif à plusieurs endroits.

Volkswagen dit qu'elle prévoit emmener l'Atlas Cross Sport GT Concept en tournée cet été, alors attendez-vous à ce qu'il apparaisse à certains salons automobiles aux États-Unis.

Photo : Volkswagen Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept, sièges

Photo : Volkswagen Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept, levier de vitesse