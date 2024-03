• Volkswagen fera de sa division R une entité à part entière, une division axée sur la performance tout électrique.

Lorsque la lettre R est mentionnée chez Volkswagen, elle renvoi les amateurs à quantité de modèles sportifs ayant été proposés au fil des décennies. En Amérique du Nord, la portée de cette lettre a été plus limitée, alors que c’est avec la Golf qu’on a pu la voir.

Le tout a commencé en 2002 avec la Golf R32. En Europe, d’autres modèles ont eu droit au traitement R, comme la Passat, le Polo et la Scirocco. Plus récemment, on a même vu cette lettre être accolée à une version de l’Arteon, ainsi que les VUS T-Roc, Tiguan et Touareg.

La lettre a une forte consonance et Volkswagen compte tabler là-dessus en faisant de la division R une marque indépendante.

Le logo R de Volkswagwn Photo : Volkswagen

La compagnie veut ouvrir une division R à son Autostadt de Wolfsburg, en Allemagne, un endroit dédié où les amateurs peuvent découvrir différents pavillons relatant l’histoire des marques de l’entreprise. Un nouvel emplacement portant la lettre R est prévu pour cet été.

Les visiteurs pourront y découvrir des concepts et des modèles de production en série limitée. Éventuellement, des modèles électriques performants y seront exposés. Volkswagen affirme que la gamme R va évoluer progressivement au cours des prochaines années et que des versions électriques plus performantes sont en préparation.

Tout ne sera pas électrique au départ, cependant. D’ailleurs, une version mise à niveau de la Golf R est prévue pour cet été. Cependant, la compagnie a déjà déclaré que la prochaine génération de la Golf R serait tout électrique. Étant donné qu’une mise à jour est prévue pour cette année, on peut s’attendre à ce que ce soit autour de 2028-2029.

Il faudra aussi voir de quelle façon la performance va prendre forme avec des modèles R électriques. Présentement, les versions les plus performantes des modèles électriques de la marque portent les lettres GTX.