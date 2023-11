Volkswagen doit économiser 15 milliards $ CA

Les dirigeants de Volkswagen viennent d’annoncer que la compagnie va devoir économiser 10 milliards €, l’équivalent d’environ 15 milliards en devises canadiennes.

Le chef de la direction de l’entreprise, Thomas Schaefer, a mentionné que les coûts élevés et la faible productivité actuelle rendaient les véhicules de la marque non concurrentiels sur le marché. Le programme d’économies de 10 milliards € va comprendre des réductions de personnel, entre autres choses.

Le constructeur est en pleine négociation avec son comité d’entreprise sur un plan de réduction des coûts au sein de la marque Volkswagen, ce qui va représenter la première étape d’une campagne à l’échelle du groupe visant à améliorer l’efficacité dans le cadre de la transition vers les véhicules électriques.

« Avec nombre de nos structures et processus préexistants et nos coûts élevés, nous ne sommes plus compétitifs en tant que marque Volkswagen », a déclaré Thomas Schaefer lors d’une réunion du personnel au siège social du constructeur à Wolfsburg, en Allemagne, selon un message publié sur le site intranet de l’entreprise et repris par l’agence Reuters.

Il faut comprendre que Volkswagen ne l’a pas facile par les temps qui courent. La compagnie perd des parts de marché en Chine et elle doit composer avec la guerre de prix que lui livre Tesla, qui a été identifié comme l’ennemi à abattre. Pire, en raison d’une baisse de la demande en Europe, la compagnie a été forcée d’interrompre la production des véhicules électriques qu’elle destinait à ce marché.

Le Volkswagen ID.4 Photo : D.Boshouwers

Volkswagen a précédemment déclaré qu’elle comptait profiter de la « courbe démographique » pour réduire ses effectifs, après s’être engagée à ne pas procéder à des licenciements avant 2029.

Lors de la réunion de lundi, Gunnar Kilian, membre du conseil des ressources humaines, a déclaré que cet objectif serait atteint grâce à des accords de retraite partielle ou anticipée.

Toutefois, l’essentiel des économies de 10 milliards d’euros sera atteint avec des mesures autres que la simple réduction du personnel. Les détails sur la façon dont l’entreprise va procéder seront partagés ultérieurement.

« Nous devons enfin être suffisamment courageux et honnêtes pour éliminer les dédoublements au sein de l’entreprise ou les éléments qui constituent simplement un boulet dont nous n’avons pas besoin pour obtenir de bons résultats », a ajouté Gunnar Kilian.

La nouvelle n’est pas une grande surprise. Volkswagen est consciente des problèmes qu’elle vit depuis un certain temps. En juin dernier, Thomas Schaefer déclarait aux cadres de la compagnie que le « toit était en feu », les informant qu’on laissait les coûts atteindre des niveaux trop élevés, et ce, dans plusieurs secteurs.

Il sera intéressant de voir de quelle façon le constructeur va procéder, mais aussi si d’autres fabricants seront forcés d’y aller de mesures similaires, dans le contexte où ce que la firme allemande vit n’est pas unique en ce qui a trait aux dépenses et réalités reliées à l’électrification.