Ce sera 2026 pour la Volkswagen Golf GTI électrique

La génération actuelle de la Golf GTI nous a été présentée à l’automne 2021 (modèle 2022). Un rafraîchissement est attendu pour 2024, mais chez Volkswagen, on est déjà tourné vers l’avenir avec la préparation d’une Golf GTI électrique.

La preuve nous est venue du grand patron du design de l’entreprise. Andreas Mindt a annoncé via Instagram l’arrivée d’une version entièrement électrique de la Golf GTI en 2026. Il a même partagé un croquis de la Golf GTI originale avec le concept ID.GTI qui a été récemment dévoilé.

Le concept Volkswagen Golf ID.GTI, arrière Photo : Volkswagen

Voici le message qui accompagnait la publication :

« La Golf GTI a été dévoilée pour la première fois au salon de l’automobile de Francfort en 1975, avec une production de 5000 unités. À ce jour, nous en avons vendu plus de 2,8 millions. En 2026, nous lancerons une version électrique de ce modèle emblématique. »

La conservation du nom Golf n’est pas vraiment une surprise, considérant la force qu’exerce ce nom auprès des amateurs.

La version régulière de la Golf électrique est attendue pour 2028, mais rappelons que depuis le tournant de la décennie, on ne nous propose plus les versions de base de ce modèle, seulement les variantes de performances GTI et R.

Il faudra aussi voir quel sera le format final du modèle de production électrique portant les lettres GTI. En Europe, Volkswagen a aussi présenté le concept ID.2all, qui est légèrement plus compacte que la Golf. Les dimensions de la future GTI électrique pourraient se rapprocher soit de celles de la Golf GTI actuelle ou du concept ID.2all.

Chose certaine, le modèle va assurément être très performant et agréable à conduire.

