Volkswagen va présenter sa Golf R 2025 le 26 juin

• VW partage une nouvelle image de la nouvelle Golf R 2025.

La Volkswagen Golf R a été renouvelée à l’automne 2020, pour le millésime 2021 sur le marché européen, et une année plus tard chez nous, en Amérique du Nord. Voilà donc près de quatre années que la cuvée actuelle a été lancée, ce qui signifie qu’il est temps de quelques retouches pour le modèle.

Ça va se faire très bientôt. Volkswagen vient en fait d’annoncer que le dévoilement de la prochaine mouture aura lieu le 26 juin prochain. On se doutait bien que ça s’en venait, car plus tôt cette année, c’est la Golf GTI 2025 qui a été dévoilée, avec des changements somme toute mineurs, il faut le préciser.

Néanmoins, Volkswagen a tenu promesse en améliorant l’habitacle avec un nouvel écran tactile de 12,9 pouces. On se souviendra que les critiques concernant les commandes avaient été vives au lancement de la cuvée actuelle.

Image de la Volkswagen Golf R 2025 | Photo : Volkswagen

Design du Volkswagen Golf R 2025

Pour annoncer le dévoilement du prochain Golf R, la compagnie a partagé une image qui ne dit pas grand-chose. On voit les phares de la voiture, bien allumés, et reliés par une barre lumineuse à DEL, ainsi qu’un logo Volkswagen éclairé. On sait grâce aux images du modèle déguisé que les feux ont aussi été redessinés à l’arrière. Pour en revenir à l’avant, on s’attend à retrouver de plus grandes ouvertures au pare-chocs, afin d’offrir un meilleur refroidissement au moteur turbo qui loge sous le capot.

À bord, la Golf R devrait avoir droit aux mêmes améliorations dont a profité la variante GTI, avec ce nouvel écran, un système multimédia revu et amélioré, ainsi que de vrais boutons sur le volant, plutôt des commandes haptiques qui étaient tout sauf précises et intuitives.

La mécanique sera la même, soit un 4-cylindres turbo de 2,0 litres, lequel propose en ce moment 315 chevaux. Est-ce que Volkswagen va nous offrir une version plus puissante ?

La voiture sera uniquement équipée d’une boîte de vitesses automatique à sept rapports et à double embrayage. On se souviendra qu’au Canada, on a eu droit à la boîte mécanique plus longtemps, mais Volkswagen a finalement lancé la serviette de ce côté.

On vous revient le 26 juin avec plus de détails sur la version mise à jour du modèle pour 2025. Si la tendance se maintient, nous aurons droit au modèle une année plus tard qu’en Europe.

Volkswagen Golf R 2025 camouflée, avant | Photo : Volkswagen

Volkswagen Golf R 2025 camouflée, trois quarts avant | Photo : Volkswagen