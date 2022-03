Pas de ID.Buzz Cargo chez nous : une affaire de poulet

La semaine dernière, Volkswagen présentait enfin son modèle ID.Buzz. Ce dernier sera commercialisé chez nous en 2024, mais seulement dans le cas de la version à empattement allongé.

Et pour passagers, car la variante à empattement court et de type fourgon ne viendra pas ici. Quelle est la raison derrière cette décision ? Elle est multiple, car Volkswagen ne possède pas une division commerciale aussi développée que celle de ses rivaux en Amérique du Nord (et de la sienne en Europe). Cependant, c’est en raison de lois adoptées en 1963 et 1964 que la chose est impossible.

Cette loi, c’est la fameuse Chicken Tax.

Et qu’est-ce que la Chicken Tax ? Il s’agit d’un droit de douane américain de 25 % qui est prélevé sur les véhicules classés comme camions légers et qui sont construits à l’extérieur des États-Unis. Cette taxe avait été imposée par les Américains à plusieurs produits étrangers en représailles à une taxe qui avait été à l’époque levée sur les importations de poulet américain par la France et l’Allemagne de l’Ouest. À l’origine, elle visait plusieurs produits et l’inclusion de véhicules dans la liste des éléments restreints se voulait un coup envers Volkswagen qui avait exporté quelque 250 000 véhicules aux États-Unis en 1963.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Buzz Cargo, écusson

Au fil du temps, certains constructeurs ont été ingénieux pour la contourner. Mercedes-Benz, par exemple, envoyait son Sprinter en pièces détachées pour le réassembler en sol américain.

On vous résume ça simplement, mais le fait que le Volkswagen ID.Buzz Cargo entre dans la catégorie sujette à la taxe, sa commercialisation ne serait pas rentable de ce côté-ci de l’Atlantique. Pour rendre la chose légale, le véhicule devrait être construit aux États-Unis. Or, il sera assemblé à Hanovre, en Allemagne.

Conséquemment, à moins d’un changement drastique de la stratégie chez Volkswagen, ou la simple décision de construire le modèle aux États-Unis un jour, on oublie ça pour la version fourgon du ID.Buzz.

Notez en terminant que la Chicken Tax ne s’applique pas au Canada, mais qu’en raison du poids qu’exerce le marché américain sur les décisions des constructeurs, on subit les mêmes conséquences.