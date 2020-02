L’électrification pour la Volkswagen Passat ?

Lorsque Volkswagen a repensé sa Passat pour l’année 2012, cette dernière a surtout été conçue pour le marché américain. D’ailleurs, elle a servi à inaugurer l’usine Volkswagen de Chattanooga, au Tennessee.

Et elle a connu un départ sur les chapeaux de roues. Au cours de ses premières années, elle s’est écoulée à plus de 100 000 exemplaires par an chez nos voisins du Sud. Mais voilà, la popularité de la voiture connaît une dégringolade impressionnante depuis, si bien qu’en 2019, ce sont seulement 14 123 Passat qui ont trouvé preneurs. Conséquemment, Volkswagen est en mode solution. Le constructeur envisagerait de transformer sa berline intermédiaire en voiture électrique pour enrayer son déclin rapide. C’est du moins ce que le directeur de l’exploitation chez Volkswagen en Amérique du Nord, Johan de Nysschen, a déclaré la semaine dernière.

« La Passat est une voiture qui profite d’un temps limité en ce qui concerne notre planification. Il est raisonnable de supposer que lorsque la génération actuelle atteindra la fin de son cycle de vie, sa remplaçante ne sera probablement pas équipée d’un moteur à combustion interne ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. La compagnie a déjà laissé planer l’idée, mentionnant que ses concepts ID Vizzion et ID Space Vizzion pourraient donner un avant-goût de la conception des futures Passat vendues ailleurs dans le monde. La production du modèle ID. Vizzion a déjà été confirmée pour 2022. L’ID. Space Vizzion suivra peu après.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID. Vizzion

Ces derniers sont basés sur la plateforme modulaire MEB du groupe Volkswagen et offrent une autonomie de près de 500 kilomètres selon le cycle d’essai de l’EPA (Environment Protection Agency), affirme Volkswagen. Avec un chargeur rapide, il est possible de récupérer 80 % des capacités en seulement 30 minutes.

Considérant le faible volume de vente de la Passat actuelle, il serait étonnant que Volkswagen conçoive de nouveau des modèles différents pour l’Amérique et le reste de la planète. Voilà pourquoi il est permis de croire qu’une Passat électrifiée ailleurs nous serait probablement réservée.