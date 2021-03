Une ID.3 décapotable pour Volkswagen ?

L’ID.3 est une voiture électrique proposée par Volkswagen sur le Vieux-Continent. Cette dernière, qui reprend le format de la Golf, ne nous est malheureusement pas offerte. C’est dommage et ça risque de l’être doublement si la compagnie va de l’avant avec le sketch qu’elle vient de présenter, soit une variante décapotable de son modèle.

Une voiture électrique sans toit fixe ; voilà qui ajoute quelque chose d’intéressant.

Pour l’instant, le modèle n’est proposé qu’en configuration à hayon, mais plusieurs membres de la haute direction ont exprimé le souhait de voir un cabriolet rejoindre la gamme.

Ralf Brandstätter, le chef de la direction de la division de voitures de Volkswagen, a publié deux croquis représentant un cabriolet ID.3 sur sa page personnelle LinkedIn. Le grand patron de Volkswagen, Herbert Diess, a publié la même série de croquis sur Twitter. Il ne s’agit donc pas d’un cas isolé où un dirigeant y va d’un geste un peu audacieux. Ce sont des images officielles de Volkswagen et Herbert Diess a confirmé que le projet est à l’étude avant de demander aux amateurs de partager leurs réflexions sur le modèle.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Volkswagen ID.3 décapotable

Reprenant la teinte verte caractéristique portée par l’ID.3 lors de son lancement, le modèle convertible perd, en plus de son toit, deux portières. Les courts porte-à-faux aux extrémités, ainsi que le parebrise fortement incliné, demeurent. Les croquis ne montrent cependant pas la voiture avec le toit relevé. On ne sait donc pas si elle est équipée d’une capote souple ou d’un toit rigide repliable. Cependant, si on veut réduire le poids pour augmenter l’autonomie, la première solution serait probablement celle retenue.

Si le cabriolet ID.3 passe à la production, il pourrait rejoindre la gamme Volkswagen avant 2025. La grande question, c’est de savoir si Volkswagen oserait l’amener ici ; il est permis d’en douter, mais le marché est nouveau et si la demande est là, rien n’est impossible.

À voir aussi : Francfort 2019 : la Volkswagen ID.3 fait ses débuts officiels