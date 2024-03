Volkswagen Tayron 2025 : remplacera-t-il le Tiguan ?

Dans le courant de l’année, Volkswagen doit dévoiler une nouvelle version de son VUS Tayron, qu’elle commercialise exclusivement en Chine. Cette fois, le modèle serait destiné à la planète.

Récemment, la compagnie a été vue en train de tester un prototype de ce modèle, mais avec une troisième rangée de sièges. Les observateurs croient que c’est cette version qui serait destinée au marché nord-américain, en remplacement du Tiguan actuel.

Le Volkswagen Tayron (Chine) Photo : Volkswagen

Ailleurs dans le monde, le nouveau Tayron remplacerait l’actuel Tiguan Allspace qui se veut une version allongée de l’actuel Tiguan, mais offrant sept places. C’est ce modèle qui est vendu ici comme le Tiguan alors que le Tiguan régulier qui est offert sur d’autres marchés n’est pas le même modèle auquel on a droit.

Il faut se rappeler qu’en 2018, lors du renouvellement du modèle, Volkswagen avait décidé d’offrir aux consommateurs nord-américains un Tiguan plus gros et plus américanisé, différent de celui offert en Europe, par exemple.

Cela dit, le nom Tiguan ne quittera pas notre marché. Volkswagen a indiqué qu’une nouvelle génération de Tiguan était attendue cette année aux États-Unis. Il utiliserait la même plateforme que celle du modèle à cinq places qui n’est pas vendu chez nous.

Le site Motor Authority raconte qu’un porte-parole de Volkswagen a confirmé que le prototype aperçu à l’essai était bien le Tayron de nouvelle génération, mais on a précisé que le nouveau Tiguan destiné aux États-Unis aurait un design différent.

Tout semble un peu confus, mais ce qu’on nous prépare peut-être, c’est un Tiguan à cinq places, plus près de l’esprit du modèle de première génération, ainsi qu’une nouvelle version à sept places, cette fois nommée Tayron.

C’est aussi un secret de polichinelle que Volkswagen travaille sur un VUS compact électrique qui pourrait prendre le nom d’ID. Tiguan. Ça nous donne une idée de l’importance que la compagnie porte au nom Tiguan.

Un ID. Tiguan viendrait se positionner entre l’ID.4 et l’ID.Buzz qui doit faire ses débuts un peu plus tard cette année. L’ID. Tiguan serait prévu pour 2025.